1º Osasco Cultural e festival da primavera são alguns dos passeios para a semana

Banda O Teatro Mágico é uma das atrações do 1º Osasco Cultural. Foto: Divulgação

+ Em Osasco, 11 palcos e o Sesc recebem 24 horas de programação gratuita no 1º Osasco Cultural, das 18h do sábado (21) até as 18h do domingo (22). São 145 atrações – entre os destaques, shows de O Teatro Mágico (foto), Thaíde e Oswaldo Montenegro, além de uma mostra de cinema com clássicos do terror. Programação: bit.ly/osasco2015

+ O festival Primavera, Te Amo comemora a estação neste fim de semana. Em três palcos, haverá discotecagem e shows, além de intervenções circenses, feira gastronômica e live painting com grafiteiros. Quem for de bicicleta não paga para entrar. Nos Trilhos. R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. Sáb. (21), 16h. R$ 20/R$ 30. Inf.: bit.ly/primtrilhos

Confira outras opções de passeios para a semana:

10ª Balada Literária. O festival termina neste domingo (22). Entre as atrações do fim de semana, no domingo (22), às 11h30, há uma sabatina com a cineasta Suzana Amaral, homenageada da edição, na Livraria da Vila (R. Fradique Coutinho, 915, V. Madalena). Até dom. (22). Programação: www.baladaliteraria.com.br

Feira de Discos de São Paulo. O evento é bimestral e reúne mais de cem expositores, entre colecionadores, sebos e lojas. É possível não somente comprar, mas também vender e trocar. R. Teodoro Sampaio, 763, Pinheiros. Dom. (22), 11h/20h. Grátis. Inf.: www.feiradediscos.tumblr.com

Lançamento de livro – Mia Couto. O escritor moçambicano lança o livro ‘Mulheres de Cinzas’, com sessão de autógrafos. Mia Couto convida o autor Milton Hatoum para ler trechos da obra. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (25), 20h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Meditação da Lua Cheia. A Organização Internacional Arte de Viver promove meditação coletiva em cinco espaços, como a Praça da Paz, no Parque Ibirapuera, e a Praça Vinicius de Moraes, no Morumbi. A atividade será guiada por profissionais. 4ª (25), 20h. Grátis. Programação:bit.ly/MedLua2015

Saideira do Brincante. O Instituto Brincante se despede da atual sede com grande festa e convidados que fizeram parte de sua história. Entre as atrações, tem show de Antonio Nóbrega – que fundou o teatro-escola há 23 anos, ao lado de Rosane Almeida. R. Purpurina, 428, V. Madalena, 3816-0575. Dom. (22), 17h/22h. Grátis (retirar ingresso às 17h).