1º Encontro Mundial da Invenção Literária ocupa mais de 30 espaços de SP

Prêmio Nobel de 1986, Wole Soyinka é uma das atrações. Foto: Akintunde Akinleye/Reuters

Mais de cem nomes nacionais e internacionais da literatura participam do 1º Encontro Mundial da Invenção Literária (Emil). Parceria da Academia Paulista de Letras (APL), da Câmara Brasileira do livro (CBL) e da Associação Nacional de Livrarias (ANL), o festival reúne, até domingo (15), atrações em 21 livrarias da cidade, além de 11 espaços culturais, como CEUs, museus e bibliotecas.

A curadoria do festival é do crítico literário Manuel da Costa Pinto e da produtora cultural Manoela Leão. Entre os destaques da programação, o nigeriano Wole Soyinka (Prêmio Nobel de Literatura de 1986) participa de um bate-papo neste domingo (15), às 10h, na Universidade Zumbi dos Palmares (Av. Santos Dumont, 843, Pte. Pequena). No mesmo dia, às 16h, a Livraria Cultura do Shopping Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Chácara S. Antonio) recebe o escritor britânico Taran Matharu. Seu novo livro ‘O Aprendiz’, da série de fantasia ‘Conjurador’, chega ao Brasil em breve.

Entre os nomes brasileiros, Marçal Aquino e Veronica Stigger se encontram para um bate-papo nesta sexta-feira (13), às 14h, na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi). No sábado (14), às 19h, é a vez do encontro de Milton Hatoum e Rubens Figueiredo na Livraria Cultura do Shopping Market Place. Para o público infantil, Vinicius Mazzon organiza uma contação de histórias na sexta (13), às 11h, na Biblioteca de São Paulo (Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana).

A programação completa está no site www.emil.art.br