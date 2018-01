19º Festival Sesc_Videobrasil inaugura mostras em três espaços da cidade

Foto: Divulgação

Questões relacionadas ao sul do globo (o que exclui a Europa e os EUA) são o mote da 19ª edição do Festival Sesc_Videobrasil. Composta por quatro mostras, a programação reúne trabalhos de mais de 90 artistas, em três espaços: Sesc Pompeia, Paço das Artes e a sede da Associação Videobrasil. Entre os destaques, está a inauguração do Galpão VB, na sede da associação VideoBrasil, que receberá a mostra ‘Projetos Comissionados’. O festival também conta com seminários, lançamentos, performances e encontros. A programação completa está no site www.19festival.com.

O Sesc Pompeia recebe duas mostras. Em ‘Panoramas do Sul | Obras Selecionadas’ exibe 56 trabalhos do edital. Já em ‘Panoramas do Sul | Artistas Convidados’, há criações de cinco artistas, como uma instalação de Sônia Gomes (foto acima). R. Clélia, 93, 3871-7700. 10h/21h (dom., 10h/19h; fecha 2ª). Inauguração: 3ª (6), 20h. Grátis. Até 6/12.

No Galpão VB, o ‘Projetos Comissionados’ traz Carlos Monroy, Cristiano Lenhardt, Keli-Safia Maksud e Ting-Ting Cheng. Na abertura, na quinta-feira (8), às 19h, também são exibidos vídeos de Gabriel Abrantes. Av. Imperatriz Leopoldina, 1.150, V. Leopoldina, 3645-0516. 13h/19h (3ª, 14h/21h; fecha sáb. e dom.). Inauguração: 5ª (8), 19h. Até 6/12.

No Paço das Artes, ‘Quem Nasce pra Aventura Não Toma Outro Rumo’ visita o acervo do Videobrasil nas obras de 16 artistas, como Cao Guimarães e Karim Aïnouz (foto abaixo). Av. Universidade, 1, Cid. Universitária, 3814-4832. 10h/19h (sáb. e dom., 11h/18h; fecha 2ª e 3ª). Inauguração: 9/10, 19h. Grátis. Até 10/1/2016.

Veja a programação de mostras, exibições e performances para os primeiros dias do festival:

Terça-feira, 6/10

20h – Sesc Pompeia – Abertura da exposição Panoramas do Sul | Artistas Convidados

20h – Sesc Pompeia – Abertura da exposição Panoramas do Sul | Obras Selecionadas

20h – Sesc Pompeia – Performance ‘Oiko-nomic Threads’, de Marinos Koutsomichalis, Maria Varela, Afroditi Psarra

21h – Sesc Pompeia – Performance ‘Fancy em Pyetà Segundo Ato’, de Rodolpho Parigi

Quarta-feira, 7/10

18h – Sesc Pompeia – Abertura do Programa de Filmes | Obras Selecionadas | Programa #1

19h30 – Sesc Pompeia – Programa de Filmes | Obras Selecionadas | Programa #2

21h – Sesc Pompeia – Performance ‘VOSTOK Cineperformance’, de Leticia Ramos

21h30 – Sesc Pompeia – Programa de Filmes | Obras Selecionadas | Programa #3

Quinta-feira, 8/10

14h – Sesc Pompeia – Programa de Filmes | Obras Selecionadas | Programa #1

15h – Sesc Pompeia – Programa de Filmes | Obras Selecionadas | Programa #2

16h15 – Sesc Pompeia – Programa de Filmes | Obras Selecionadas | Programa #3

19h – Galpão VB – Abertura da exposição Panoramas do Sul | Projetos Comissionados

19h – Galpão VB – Abertura do Programa de Filmes | Gabriel Abrantes

19h30 – Galpão VB – Lançamento do livro ‘Videobrasil: Três Décadas de Vídeo, Arte, Encontros e Transformações’

Sexta-feira, 9/10

14h – Sesc Pompeia – Programa de Filmes | Gabriel Abrantes

15h40 – Sesc Pompeia – Programa de Filmes | Obras Selecionadas | Programa #3

16h55 – Sesc Pompeia – Programa de Filmes | Obras Selecionadas | Programa #2

18h10 – Sesc Pompeia – Programa de Filmes | Obras Selecionadas | Programa #1

19h – Paço das Artes – Abertura da exposição paralela ‘Quem Nasce pra Aventura Não Toma Outro Rumo’