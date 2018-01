19ª Parada Gay agita fim de semana em São Paulo

A 19ª Parada Gay movimenta a cidade neste fim de semana. Confira as programações oficial e paralela:

No domingo (7), ocorre a 19ª edição da Parada Gay, um dos eventos que mais movimentam a cidade. Em 2013, por exemplo, ele foi considerado pela SPTuris o segundo maior da capital (só ficou atrás da Virada Cultural). Este ano, o tema é “Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim: respeitem-me!”, numa brincadeira com a música ‘Modinha para Gabriela’, de Dorival Caymmi. “Este ano, optamos por um tema que traga uma mensagem de autoafirmação da comunidade LGBT”, explica Fernando Quaresma, presidente da Associação da Parada.

A concentração será às 10h na Avenida Paulista, próximo ao Masp. A marcha segue pela Rua da Consolação, até chegar à Praça Roosevelt. Nas próximas páginas, o Divirta-se selecionou destaques da Parada, e também o melhor da programação paralela que vai animar a cidade nos próximos dias. Rafael Abreu

100 mil é o número de pessoas que estavam na Parada de 2014, segundo estimativa da Polícia Militar. O evento éconsiderado a maior parada LGBT do mundo.

DE OLHO NO TRÂNSITO

Três vias importantes serão bloqueadas durante a Parada: a Av. Ipiranga, a partir das 6h; a Av. Paulista, a partir das 10h; e a R. da Consolação, a partir das 12h. O metrô, por outro lado, não terá nenhuma alteração – a não ser a maior oferta de trens nas linhas 1, 2 e 3.

800 é a quantidade de agentes municipais que farão a segurança do evento. Ao longo do percurso, serão 600 banheiros químicos e quatro postos de saúde

PONTOS ALTOS

+ Força pop. O trio elétrico Demolidor terá show da cantora Wanessa Camargo e sets dos DJs Guilherme Guerrero e Luís Totti.

+ Balanço baiano. O trio do Grupo Gay da Bahia contará com a participação de Alinne Rosa. Ex-Banda Cheiro de Amor, a cantora alterna entre músicas de sua carreira solo e canções da banda de axé.

+ Presença laranja. Três atrizes do elenco de ‘Orange Is the New Black’, série do Netflix sobre mulheres negras e lésbicas numa prisão, estarão na Parada. Natasha Lyonne, Uzo Aduba e Samira Wiley (foto), que interpretam Nicky Nichols, Crazy Eyes e Poussey, estarão acompanhadas de Valesca Popozuda.

+ Chave de ouro. Para encerrar a festa deste domingo (7), a Prefeitura organiza uma série de apresentações gratuitas a partir das 17h, na Praça da República. Entre os artistas, Rico Dalasam, rapper gay paulistano, e o transformista Dimmy Kier.

Apesar de ocorrer no domingo (7), a Parada movimenta a cidade durante todo o fim de semana. A seguir, opções de bares, baladas e festas para você curtir o burburinho

SIGA O FERVO:

COMES E BEBES

A poucas quadras da Paulista, o Athenas é boa opção para uma pausa durante a festa. Serve uma ótima ‘Moussaka’ (R$ 28,50), com berinjela gratinada, molho bechamel e carne moída. Para beber, vá de mojito (R$ 17). R. Au gusta, 1.449, Bela Vista, 3262-1945. 7h/2h30.

GRÉCIA ANTIGA

A Bubu Lounge realiza hoje (5) e sábado (6) baladas baseadas na mitologia grega, com direito a cenografia inspirada em deuses como Afrodite e Netuno. As pistas vão do eletrônico aos anos 1980, passando por música brasileira. R. dos Pinheiros, 791, Pinheiros, 3081-9546. Hoje (5) e sáb. (6), 23h30. R$ 45/R$ 60.

TAPAS E BEIJOS

Com duas pistas, sala de karaokê e três bares, o Bofetada Club realiza o ‘Bofetada Out’ no domingo (7). DJs como Felippe Negrão e Tico Malagueta realizam uma festa na rua, com pop e música eletrônica. R. Peixoto Gomide, 131, Bela Vista, 2892-5787. Dom. (7), 14h. Grátis.

AULA DE HISTÓRIA

Pequeno, o Caneca de Prata é um dos bares gays mais antigos da cidade (foi aberto em 1965). Frequentado pelos ‘ursos’ – gays mais gordinhos – e homens mais velhos, tem chope Itaipava (R$ 7) e cuba libre (R$ 15). Av. Dr. Vieira de Carvalho, 55, 3223-6420. 18h/3h.

COMO SE FOSSE EM CASA

O tamanho reduzido do Igrejinha tem a ver com sua proposta. A ideia é que o bar, com um ambiente intimista, emule o clima de uma festa caseira. Com música ambiente hoje (5) e no sábado (6), e brasileira no domingo (7), a casa tem drinques como o ‘Bênção’ (R$ 24,80), com vodca, Campari, suco de laranja, suco de lichia e cereja. R. Fernando de Albuquerque, 302, Consolação, 2769-8794. 20h30/1h (dom., 20h/1h; fecha 2ª). R$ 10.

GAY CANECA

O Frey Pride é a programação da Parada no Frey Café, com balada durante o domingo (7) inteiro. A pista dos fundos vai de house; a da frente, de house tribal, música eletrônica pesada. R. Frei Caneca, 703, Bela Vista, 2574-02287. Dom. (7), 12h. Grátis.

GUITARRADA

A Grind existe há 17 anos – e é realizada numa das casas gays mais famosas da cidade, A Lôca. Neste fim de semana, ela vira ‘festa pós-Parada’ – como sempre, ao som de rock. R. Frei Caneca, 916, Bela Vista, 3159-8889. Dom. (7), 20h. R$ 15/R$ 50.

SIGNIFICA

A Quédizê, que realiza uma edição especial pré-Parada, é voltada a música brega, divas do pop e funk carioca – discotecados pelos DJs Gabriel Rocha e Jeff Oliveira, entre outros. Yacht Club. R. 13 de Maio, 703, Bela Vista, 3104-7157. Hoje (5), 23h30. R$ 30/ R$ 80.

DO DESERTO

A Priscilla é a festa oficial da Parada. Com discotecagem de pop por DJs como Sérjô, Cyber e Mael Nery, a

balada é centrada na performance de drags, com apresentações de Gloria Groove, Márcia Pantera e

Lorelay Fox, entre outras. Blue Space. R. Brig. Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. Hoje (5), 23h59. R$ 25/R$ 65.

NA TELINHA

O Soda Pop é um videobar: na casa, televisões passam clipes de música pop (o som é ambiente, mas há quem dance). Sábado (6) é dia de feijoada completa, com uma caipirinha de cortesia (R$ 42). Av. Dr. Vieira de Carvalho, 43, Centro, 3224-9435. Sáb. (6), 12h.

BAR DANÇANTE

O Terraço do Léo é versátil. Com uma pista no primeiro andar, tem um bar agradável no terraço. Peça o drinque da casa (R$ 20), com vodca, morango e laranja. R. Frei Caneca, 914, Bela Vista, 98506-7675. 18h/2h (6ª, sáb. e dom., 18h/6h). R$ 10/R$ 30.

BALADA ANIMAL

A Ursound, voltada aos ‘ursos’, comemora dez anos de existência. Terá três edições, mas a de sábado (6) é a maior, com pistas que vão de indie rock a disco. Via Matarazzo. Av. Francisco Matarazzo, 764, Barra Funda, 3868-1014. Sáb. (6), 23h. R$ 30/ R$ 70.

MARATONA DE DANÇA

A The Week realiza o Eterna Festival há quatro anos, com programação intensa e DJs internacionais. Até a edição passada, as festas eram realizadas em várias casas da cidade – mas, agora, as noites de hoje (5) a domingo (7) se concentram no próprio local. O mexicano Isaac Escalante e o canadense Alain Jackinsky discotecam house e pop. R. Guaicurus, 324, Lapa,3868-9944. Hoje (5), 23h30; sáb. (6) e dom. (7), 17h. R$ 70/R$ 120.

ATRAÇÃO TEATRAL

A peça Dizer e Não Pedir Segredo, do grupo Teatro Kunyn, fala sobre o desejo homossexual. O público interage, escolhendo adereços e figurinos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (50 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Hoje (5) e sáb. (6), 20h30. Grátis.

CINEMA HOMO

A mostra The New Queer Cinema, no Caixa Belas Artes, exibe filmes do movimento que desafiava a visão da indústria cinematográfica quanto ao homossexualismo. Até 10/6, são exibidos longas como ‘Veneno’ (1991), do americano Todd Haynes. Programação: http://caixabelasartes.com.br/em-cartaz/programacao-new-queer-cinema/