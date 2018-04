‘1945’, ‘Arábia’ e ‘Ella e John’ estão entre as estreias da semana nos cinemas

1945

(Hungria/2017, 91 min.) – Drama. Dir. Ferenc Török. Com Péter Rudolf, Bence Tasnádi, Tamás Szabó Kimmel. Em 1945, durante os preparativos para o casório do filho de um importante político húngaro, um grupo de judeus ortodoxos aparece repentinamente. E todos temem que seja por uma vingança. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Arábia

(Brasil/2017, 97 min.) – Drama. Dir. Affonso Uchoa, João Dumans. Com Renan Rovida, Aristides de Sousa, Murilo Caliari. Em Ouro Preto, Minas Gerais, um jovem encontra, por acaso, o diário de um operário metalúrgico e, assim, embarca numa jornada pelas condições de vida dos trabalhadores marginalizados. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Com Amor, Simon

(Love, Simon, Estados Unidos/2017, 110 min.) – Comédia dramática. Dir. Greg Berlanti. Com Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel. Aos 17 anos, Simon leva uma vida aparentemente comum. A não ser por um motivo: nunca revelou para sua família e seus amigos que é gay. E tudo se complica quando ele se apaixona por um colega de sala. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Covil de Ladrões

(Den Of Thieves, Estados Unidos/2018, 84 min.) – Suspense. Dir. Christian Gudegast. Com Gerard Butler, Pablo Schreiber, Curtis ’50 Cent’ Jackson. Na Califórnia, uma série de crimes faz com que dois grupos opostos se cruzem: a unidade de elite do departamento de polícia local e a equipe de assaltantes de banco mais bem-sucedida do Estado. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Ella e John

(The Leisure Seeker, França-Itália/2017, 112 min.) – Comédia dramática. Dir. Paolo Virzì. Com Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay. Lá pelos 70 e poucos anos, um casal de aposentados decide fazer uma última viagem juntos, que se tornará uma grande aventura. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Em Nome da América

(Brasil/2013, 96 min.) – Documentário. Dir. Fernando Weller. O documentário apresenta um retrato da situação do Nordeste brasileiro na década de 1960, quando milhares de jovens norte-americanos vieram para o País por meio do programa Corpos da Paz (Peace Corpus). 10 anos. Confira salas e horários de exibição

O Homem das Cavernas

(Early Man, Reino Unido-França-Estados Unidos/2018, 95 min.) – Animação. Dir. Nick Park. Com Marco Luque, Eddie Redmayne, Maisie Williams. Nos tempos em que dinossauros e mamutes ainda existiam, um corajoso homem das cavernas une sua tribo contra um inimigo poderoso. Livre. Confira salas e horários de exibição

Um Lugar Silencioso

(A Quiet Place, Estados Unidos/2018, 95 min.) – Suspense. Dir. John Krasinski. Com Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe. Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família é perseguida por um ser fantasmagórico e assustador. Para se protegerem, eles precisam ficar calados, em silêncio sepulcral. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Uma Temporada na França

(Une Saison en France, França/2017, 100 min.) – Drama. Dir. Mahamat-Saleh Haroun. Com Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire, Léonie Simaga. Abbas, um professor africano, imigrou para França fugindo da guerra. Lá, ele conhece e se apaixona por Carole. Dois anos depois, porém, seu pedido para ficar na Europa é negado. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

