Alice Caymmi, Criolo e Tom Zé estão entre os shows da semana

6ª (19)

Alice Caymmi

‘Rainha dos Raios’ (2014) é seu segundo CD. A cantora interpreta músicas de Caetano Veloso e Michael Sullivan, com quem compôs ‘Meu Recado’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (19), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bibi Ferreira

A artista celebra 75 anos de trajetória artística com o show ‘4xBibi’. Ela reúne as principais músicas de seus últimos trabalhos, que homenagearam Amália Rodrigues, Carlos Gardel, Frank Sinatra e Edith Piaf. Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos. Até 28/8.

Criolo

Com show de abertura de Emicida, Criolo (foto) apresenta as músicas do álbum ‘Ainda Há Tempo’, o primeiro de sua carreira. Lançado há dez anos, antes do aclamado ‘Nó na Orelha’ (2011), o disco é repleto de raps compostos por ele. Citibank Hall (6.548 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Hoje (19), 21h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fabiana Cozza

Ao lado do grupo Cadeira de Balanço, a cantora comemora o centenário do samba. O show se baseia no clássico álbum ‘Gente da Antiga’ (1968), que tem gravações de Clementina de Jesus, João da Baiana e Pixinguinha. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (19) e sáb. (20), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jane Duboc, Juan Alba e Célia

O trio apresenta um tributo a Vinicius de Moraes, relendo músicas do Poetinha escritas em parceria com Carlos Lyra, Tom Jobim e outros. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. 6ª (19), 21h30; sáb. (20), 21h. dom. (21), 20h. R$ 20/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Juliana Cortes

Com produção de Dante Ozzetti, ‘Gris’ é o segundo álbum da cantora. Com foco na poética, o trabalho reúne músicas escritas por Arrigo Barnabé, Carlos Careqa, Luiz Tatit, Paulo Leminski, entre outros. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (19), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Max de Castro & New Power Generation

Para homenagear Prince, morto em abril, Castro se apresenta ao lado do grupo formado pelo artista americano, o mesmo que participou do tributo oficial em Los Angeles. A discotecagem da noite fica a cargo do projeto Discopédia. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 6ª (19), 23h59 (abertura, 22h). R$ 40/R$ 80. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Roberto Carlos

Chega ao fim a temporada do ‘Rei’ na cidade. ‘Emoções’, ‘Detalhes’ e ‘Como É Grande o Meu Amor Por Você’ são alguns dos clássicos que ele relembra no show. Espaço

das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (19), 22h; dom. (21), 21h. R$ 220/R$ 580. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pagan John

Conhecida por sua participação no programa Superstar, da Rede Globo, a banda grava seu primeiro DVD. Além de músicas próprias, o quarteto relê ‘Sina’, de Djavan, e ‘Maria Maria’, de Milton Nascimento. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (19), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tom Zé

Prestes a fazer 80 anos, o tropicalista apresenta o show ‘Eu Cantando Para os Meus’, relembrando canções marcantes de sua trajetória. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (19) e sáb. (20), 21h; dom. (21), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (20)

A Banda Mais Bonita da Cidade

Em 2011, eles chamaram a atenção do público com o clipe da música ‘Oração’. A música está na turnê baseada no DVD ‘Ao Vivo no Cine Joia’, lançado este ano. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Sáb. (20), 21h. R$ 40/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bibi Ferreira

Ellen Oléria

Em seu novo CD, ‘Afrofuturista’, a cantora destaca a diversidade de ritmos do Brasil. Ancestralidade e a busca das raízes estão entre os temas do repertório. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (20), 21h; dom. (21), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Emicida

O rapper interpreta na íntegra o repertório do primeiro disco do sambista Cartola, lançado em 1974. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (20), 20h. Grátis.

Fabiana Cozza

Jane Duboc, Juan Alba e Célia

Lourenço Rebetez

Produzido por Arto Lindsay, ‘O Corpo de Dentro’ é o primeiro álbum solo do artista. O repertório é calcado no jazz e na percussão afro-brasileira. Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (20), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Luan Santana

Um dos principais nomes do sertanejo universitário faz show da turnê ‘A Caixa’. Ele interpreta os sucessos da carreira, com destaque para os registrados no álbum ‘Acústico’ (2015). Citibank Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (20), 22h30. R$ 90/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tom Zé

Domingo (21)

Bibi Ferreira

Ellen Oléria

Fabiana Cozza e Pepe Cisneros

No show ‘Canto Teatral para Bola de Nieve’, a cantora e o pianista homenageiam Bola de Nieve, um dos principais instrumentistas de Cuba. Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Dom. (21), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Jane Duboc, Juan Alba e Célia

Maglore

O grupo de rock baiano destaca as músicas do terceiro álbum da carreira, ‘III’. ‘O Sol Chegou’,‘Dança Diferente’ e ‘Se Você Fosse Minha’ estão no repertório. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (21), 16h. Grátis.

Roberto Carlos

Tom Zé

Vitrola Sintética

Felipe Antunes (voz e guitarra), Otávio Carvalho (baixo e programações), Rodrigo Fuji (guitarra e piano) e Kezo Nogueira (bateria) formam o grupo. As músicas de ‘Sintético’ (2015), terceiro álbum da carreira, são mostradas na apresentação. Sesc Interlagos.

Pça. Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (21), 18h. Grátis.

2ª (22)

Bianca Gismonti

Influenciada pelo pai, o compositor Egberto Gismonti, a pianista apresenta temas autorais e releituras de clássicos na companhia de Antônio Porto (baixo) e Júlio Falavigna (bateria). Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (22), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

3ª (23)

Lê Almeida

Com repertório minimalista, ‘Mantra Happening’ é o trabalho mais recente do artista, que se apresenta acompanhado por João Casaes (guitarra), Bigú Medine (baixo) e Joab Régis (bateria) no projeto Prata da Casa. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (23), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Rafael Cortez e Pedra Letícia

O humorista e a banda de pop rock lançam o CD ‘Música Divertida Brasileira’. Canções lançadas entre 1920 e 1980, escritas por nomes consagrados como Chico Buarque e Tom Jobim, são apresentadas com novos arranjos, em meio a piadas. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (23), 21h. R$ 40/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: R e V.

4ª (24)

Metá Metá

Com um dos trabalhos mais importantes da cena contemporânea, o grupo formado por Juçara Marçal. Kiko Dinucci e Thiago França destaca as músicas do álbum ‘MM3’ (2016). Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 4ª (24), 21h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (25)

Angela Maria e Márcio Gomes

No show ‘Encontro de Gerações’, os cantores (foto acima) celebram a canção romântica de várias épocas. Clássicos como ‘Babalú’, ‘Vida de Bailarina’ e ‘Gente Humilde’ estão entre as músicas escolhidas por ambos. Teatro Itália. (292 lug.). Av. Ipiranga, 344, República, 3255-1979. 5ª (25), 21h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lara e Os Ultraleves

Ao lado de sua banda, a cantora Lara Aufranc interpreta músicas do álbum ‘Em Boa Hora’ (2015), o primeiro da carreira. Composições escritas em inglês e português têm influências de jazz e soul music. Z Carniceria (330 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 5ª (25), 23h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Meno Del Picchia

‘Barriga de 7 Janta’ é o terceiro álbum do cantor e compositor (foto acima). O disco, conceitual, conta a história de Dico, que se torna andarilho após descobrir o caso entre sua amada e seu melhor amigo. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (25), 20h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Especial

Projeto Forró no Chão

Marcelo Jeneci, Siba, Janaína Pereira e Durval Pereira se reúnem para tocar clássicos do forró pé de serra em um pequeno tablado montado na pista, próximo ao público. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. 4ª (24), 22h (abertura, 20h30). R$ 35/R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Rap’n’Soul

Nomes da soul music nacional se encontram com artistas do rap. Edi Rock, Negra Li, Rincon Sapiência, Carlos Dafé, Luis Vagner são acompanhados pelo DJ Nuts e pelo trio Azymuth. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (20), 21h; dom. (21), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos.

Cd.: todos.

Série Brasil Musical

Nesta edição do projeto, com foco no cancioneiro regional, as atrações são o tocantinense Dorivã e o baiano Roberto Mendes, com shows respectivamente às 17h e 19h15. O primeiro interpreta as músicas do álbum ‘Passarim do Jalapão’, enquanto Mendes, cujas composições já foram gravadas por Maria Bethânia, apresenta o espetáculo ‘Chulas e Xaréus do Recôncavo’. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Sáb. (20) e dom. (21), 17h e 19h15. Grátis

(retirar ingresso ao meio-dia no dia da apresentação).

Jazz na Fábrica

Donny Mccsalin Group

Ao lado de Jason Lindner (teclados e piano), Tim Lefebvre (contrabaixo) e Mark Guiliana (bateria), o saxofonista californiano participou de ‘Blackstar’ (2015), último disco de David Bowie. ‘Beyond Now’, com releituras de clássicos do Camaleão. Sesc Pompeia. Comedoria (500 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (19), 21h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Kubata + Wis

Formada há quatro anos, a banda Kubata mescla afrobeat e psicodelia, enquanto a influência da soul music é a principal vertente do grupo Wis. Sesc Pompeia.

Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (21), 17h. Grátis.

Matthew Shipp

Transitando entre o free jazz e a formalidade do estilo, o pianista americano já gravou mais de 50 álbuns. O trabalho mais recente é ‘This Is Beautiful Because We Are Beautiful People’ (2016), com a banda Toxic. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (19), 21h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Michael Blake

O saxofonista canadense já contabiliza três décadas de carreira. Nascido no Canadá, ele colaborou com trabalhos de artistas como Chubby Checker e formou o grupo Lounge Lizards. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (20), 21h; dom. (21), 19h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Omer Avital

Influências do Oriente Médio estão presentes na sonoridade do baixista israelense, que acaba de lançar o álbum ‘Abutbul Music’ (2016). Asaf Yuria (sax tenor e soprano), Ofri Nehemya (bateria), Alexander Levin (sax tenor) e Eden Ladin (piano) o acompanham. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (25), 21h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pájaro de Fuego

O pianista argentino Esteban Sehinkman lidera o quarteto, do qual também fazem parte os instrumentistas Matías Méndez (baixo), Daniel ‘Pipi’ Piazzolla (bateria) e Lucio Balduini (guitarra). ‘La Rueda de La Fortuna’ (2015), CD mais recente do grupo, ganhou o Prêmio Gardel na categoria Instrumental Fusion World Music. Sesc Pompeia. Comedoria (500 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (25), 21h30. R$ 12/R$ 40.

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Robert Glasper + Tássia Reis e Mental Abstrato

No álbum ‘Covered’ (2015), o pianista de jazz gravou músicas de Kendrick Lamar, Joni Mitchell e Radiohead. Já a rapper paulista e seu grupo dialogam com o hip-hop, jazz e MPB. Sesc Pompeia. Comedoria (500 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (20), 21h30; dom. (21), 19h30. R$ 18/R$ 60 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música Clássica

O Anão

Escrita por Alexander Von Zemlinsky, a ópera conta a história de uma senhora que recebe um anão de presente, mas o rejeita. O maestro André dos Santos rege a Orthesp, exceto na 4ª (24), quando é substituído por Edson Piza. E William Pereira assina a direção cênica. A soprano Maria Sole Gallevi e o tenor Mar Oliveira estão nos papéis principais. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Hoje (19), 4ª (24) e 26/8, 20h; dom. (21) e 28/8, 17h.

R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Banda Sinfônica do Estado

Concerto da série Matinais, com obras de Brahms, Alexandre Travassos, Aldo Rafael Forte e Felipe Senna. Marcos Sadao Shirakawa e Felipe Senna são os regentes do concerto, que tem Priscila Balciunas (percussão) como solista. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (21), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Camerata OntoArte

Ao lado da soprano Carla Maffiolletti, o grupo apresenta repertório composto por Vagner Cunha sobre poemas do italiano Antonio Meneghetti. Teatro Cetip. Complexo Ohtake Cultural. Teatro (627 lug.). R. dos Coropés, 88, Pinheiros, 4003-5588. 5ª (25), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Edinho Santa Cruz e Orquestra Sinfônica Heliópolis

O músico e compositor lança o CD e DVD ‘Jogo do Silêncio’, com canções autorais arranjadas para orquestra, e uma releitura de Concerto Para Uma Voz, de Saint-Preux. Edilson Ventureli rege a Sinfônica. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (19), 21h. R$ 20/R$ 40. Cc.: todos.

Cd.: todos.

Festival Beethoven

Em nove concertos, a Orquestra Sinfônica Municipal (OSM) recebe convidados para apresentar as nove sinfonias de Beethoven. Nas apresentações desta semana, há participação do pianista Ricardo Castro. Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Dom. (21), 17h; 5ª (25), 20h. R$ 25/R$ 90. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Leif Ove Andsnes

Um dos mais aclamados instrumentistas clássicos da atualidade, o pianista norueguês é atração da Cultura Artística. Ele apresenta recital com peças compostas por Beethoven, Chopin, Debussy e Jean Sibelius. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (23) e 4ª (24), 21h. R$ 175/R$ 235. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Brasileira do Auditório

Formada por alunos da Escola do Auditório Ibirapuera, a orquestra interpreta clássicos da MPB, com regência do maestro Edson José Alves. Auditório Ibirapuera. Foyer. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (21), 11h. Grátis.

Orquestra Experimental de Repertório

O maestro Carlos Moreno rege a orquestra, que apresenta obras compostas por Carlos Gomes, Mozart e Ernani Aguiar. Wellington Rebouças (violino) é o solista do concerto. Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Dom. (21), 11h. R$ 5. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Jovem do Estado

Obras de Tchaikovski e Hector Berlioz estão no programa do concerto, que tem participação especial do pianista Cristian Budu. Cláudio Cruz rege. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (21), 16h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Heliópolis

Sob regência de Isaac Karabtchevsky, a orquestra apresenta trechos de óperas de Gioacchino Rossini, com participação da soprano Paula Almerares. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (20), 16h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Série Promon

Na abertura da série, o barítono Sebastião Teixeira e a soprano Marietta Pirágine, sobem ao palco com o pianista Marcos Vinicius para apresentar obras de Puccini, Villa- Lobos, Rossini, entre outros. Espaço Promon. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi, 3071-4236. Dom. (21), 11h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.