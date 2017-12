Divirta-se indica 18 musicais para assistir em São Paulo até o fim do ano

Nova leva de musicais movimenta a agenda teatral e comprova o vigor do formato na cidade; cantora Wanderléa estrela ’60! Década de Arromba’, que estreia esta semana

Oito musicais em cartaz e outros dez previstos para estrear na cidade dão uma boa ideia de como o gênero ganha cada vez mais força por aqui.

Neste mês, a novidade é ‘60! Década de Arromba’ (foto). Além das canções, o espetáculo exibe, em um telão, arquivos de época para contar a história dos anos 1960. Mais que um musical, é um documentário encenado.

O público pode conferir produções de estilos diversos. São desde clássicas montagens internacionais, caso de ‘Les Misérables’, até versões de sucessos da TV brasileira, como ‘Roque Santeiro’ e ‘Vamp’. Trabalhos mais alternativos, como ‘Cabaret Fucô’, também não ficam de fora.

A seguir, você vê musicais que mobilizam equipes de cem pessoas e outros que, além de elenco enxuto, têm apenas um técnico por sessão. Um outro exemplo que confirma as (tantas) possibilidades do gênero.

Na galeria abaixo, confira os oito espetáculos que estão em cartaz na cidade:

ESTÁ NO PAPO: Wanderléa fala de sua participação no musical ’60! Década de Arromba’

Como é estrear em um musical?

Eu achava que, nesta idade, estaria fazendo tricô em casa – mas é sempre bom ter algo novo para fazer, independentemente da idade. Foi um presente para mim.

Como o público tem reagido?

As pessoas sempre demonstram carinho por tudo o que eu e meus contemporâneos fizemos, mas, no espetáculo, dá para notar uma reação muito emocionada, pois ele mexe com a memória

afetiva delas.

Conte como será sua participação.

Faço oito entradas, com trocas de roupa ‘a jato’, o que me faz mobilizar parte da minha agilidade na época da Jovem Guarda.

O QUE VEM POR AÍ:

ABRIL

– A partir de 21/4, Bem Sertanejo – O Musical (foto abaixo) fará curta temporada no Tom Brasil. A montagem conta a história da música sertaneja, desde a sua origem caipira, na década de 1920, até os dias mais recentes. No repertório, 56 sucessos de nomes como Tonico e Tinoco, Sérgio Reis, Almir Sater, entre outros.

– A Bela Adormecida, nova adaptação do conto de Charles Perrault, terá a atriz Adriane Galisteu como Malévola, além de 21 atrizes e atores que se revezam em diferentes papéis. O musical infantil, com direção do italiano Billy Bond, está entre as atrações de estreia do Teatro Opus.

MAIO

– Zé Henrique de Paula, na direção, e Fernanda Maia, na direção musical, conduzem O Senhor das Moscas, que cumprirá temporada no Teatro do Sesi. Bruno Fagundes e Ghilherme Lobo são alguns dos nomes que integram o elenco.

– Com atores como Vanessa Gerbelli e Carmo Dalla Vecchia no elenco, Forever Young (foto abaixo), que estreou em 2016, faz nova temporada no Teatro Fecomércio. A direção é de Jarbas Homem de Mello.

– O diretor Moacyr Goes estreia o espetáculo Alegria, Alegria, que tem como grande inspiração os 50 anos do tropicalismo. Protagonizado pela cantora Zélia Duncan, o trabalho será apresentado no palco do Teatro Santander.

JUNHO

– O musical ‘Rock of Ages’, de Chris D’Arienzo, que estreou na Broadway em 2005 e ganhou versão para o cinema em 2012 (com Tom Cruise no elenco), ganhará versão brasileira. A Era do Rock, cujos detalhes sobre a montagem ainda não foram divulgados, tem estreia prevista para 2/6, no Teatro Porto Seguro.

JULHO

– Inspirado na telenovela exibida entre 1991 e 1992 pela TV Globo, Vamp – O Musical (foto abaixo) em cartaz no Rio de Janeiro, tem estreia em São Paulo prevista para o segundo semestre. Dirigido por Jorge Fernando, o espetáculo é estrelado por Claudia Ohana e Ney Latorraca. O local ainda não foi divulgado.

AGOSTO

– Sob direção de Mauro Mendonça Filho, Renato Russo – O Musical terá o ator Bruce Gomlevsky no papel do líder da banda Legião Urbana. A temporada ocorre no palco do Teatro Shopping Frei Caneca.

– Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello estão à frente do espetáculo Cantando na Chuva. Dirigida por Fred Hanson, a adaptação do clássico musical do cinema entrará em cartaz no Teatro Santander.

NOVEMBRO

– Com audições marcadas para o fim de abril, o espetáculo Rio Mais Brasil – O Nosso Musical pretende homenagear a ‘cidade maravilhosa’. O texto é de Renata Mizrahi e a direção, de Ulysses Cruz. A estreia em São Paulo deve ser no Teatro Shopping Frei Caneca.