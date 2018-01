Confira o roteiro de música

LEIA MAIS| Festivais ocupam a cidade no sábado, 18

Sexta (17)

Amelinha

Celebrando 40 anos de carreira, a cantora de ‘Frevo Mulher’ se apresenta ao lado dos violonistas César Rebecchi e Júlio Brow. Além de interpretar seu grande sucesso, ela relembra músicas de amigos como Belchior, Geraldo Azevedo e Luiz Ramalho.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (17) e sáb. (18), 21h; dom. (19), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Beth Carvalho e Diogo Nogueira

‘Eu Amo Samba’ reúne, em apresentações distintas, Beth Carvalho e Diogo Nogueira. Ela relembra canções emblemáticas, lançadas em 50 anos de carreira; e o filho de João Nogueira faz o show ‘Porta-voz da Alegria’.

Citibank Hall (3.036 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Hoje (17), 22h30. R$ 80/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cícero

Sonoridades eletrônicas e orgânicas se equilibram em ‘A Praia’ (2015), terceiro CD do artista, que despontou em 2011 com ‘Canções de Apartamento’. ‘Frevo por Acaso n° 2’, ‘De Passagem’ e a faixa que dá nome ao trabalho estão entre os destaques do repertório.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (17), 21h. R$ 7,50/R$ 25 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Cida Moreira

‘Soledade’ (2015) é o álbum em que a cantora e pianista passeia por diversas sonoridades, especialmente a do interior brasileiro. ‘Forasteiro’ (Hélio Flanders e Thiago Pethit) e ‘Um Gosto de Sol’ (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos) foram incluídas no CD.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sexta (17), 22h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

Karina Buhr

Em seu novo CD, ‘Selvática’ (2015), a cantora defende temas variados, que vão desde contestações sociais até reflexões sobre o sexo feminino. ‘Eu Sou um Monstro’ é um dos destaques do repertório.

Teatro Flávio Império (212 lug.). R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba. 2621-2719. Sexta (17), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Superdose

O duo de rock formado pelos irmãos João e Antônio Frugiuele lança o DVD ‘Cidade Luz’, que documenta sua primeira turnê nacional. ‘Coração de Plástico’, ‘Grande Roubada’ e ‘Zoom’ estão no repertório. Rodrigo Luminatti (baixo) e Mauricio Hoffman (bateria) também integram o projeto.

Z Carniceria (330 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Sexta (17), 23h59. R$ 25/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tó Brandileone e Zé Luis Nascimento

‘Eu Sou Outro’ é o álbum que une o cantor e compositor ao percussionista, que tocam juntos em shows desde 2012. ‘Meu Coração e o Seu’, ‘Desafio’ e ‘O Que Tinha de Ser’ estão entre as 11 faixas do disco.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sexta (17), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (18)

Amelinha

André Abujamra

O artista, que ficou conhecido como integrante do duo Os Mulheres Negras e da banda Karnak, toca as músicas de ‘O Homem Bruxa’, seu quarto disco solo. O CD é uma homenagem a seu pai, Antônio Abujamra, morto em abril de 2015. Efeitos visuais, projeções e som no sistema 5.1 são algumas das particularidades do show.

Teatro Viradalata. R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb. (18), 19h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bixiga 70

A big band apresenta versões desconstruídas de músicas de ‘III’, lançado em 2015, no álbum ‘The Copan Connection’. ‘Mil Vidas’ está entre as que ganharam nova roupagem no projeto, que teve produção de Victor Rice.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (18), 21h; dom. (19), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ed Motta

Gravado nos Estados Unidos, o álbum ‘Perpetual Gateways’ tem dez faixas em inglês, nas quais o cantor e compositor também se assume como letrista. Com inspiração no trabalho do duo Steely Dan, ele fez músicas como ‘Captain’s Refusal’, ‘Good Intentions’ e ‘A Town in Flames’.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (18), 21h; dom. (19), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Karol Conka

Importante nome da cena contemporânea do hip-hop nacional, ela surgiu em 2011 com a música ‘Aposta’, e dois anos depois lançou seu primeiro álbum, ‘Batuk Freak’. ‘Tombei’, ‘Boa Noite’ e ‘Toda Doida’ são seus hits.

Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (18), 20h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lulu Santos

Em sua nova turnê, ‘Clubelux’, um dos principais nomes do pop nacional destaca seus grandes sucessos. Entre eles estão ‘Como uma Onda (Zen Surfismo)’, ‘Toda Forma de Amor’ e ‘ De Repente, Califórnia’.

Espaço das Américas (6.574 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (18), 23h (abertura, 20h30). R$ 140/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Os Mulheres Negras

Com sua inventividade, o duo formado por André Abujamra e Maurício Pereira marcou os anos 1980. Nesta volta aos palcos, eles relembram clássicos de seu repertório como ‘Sub’, ‘Eu Vi’ e ‘Martim’.

Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi, 3079-3438. Sáb. (18), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Sebastião Tapajós

Violonista reconhecido no Brasil e no exterior por sua versatilidade de estilos, o paraense apresenta o show ‘Por Entre as Árvores’, que comemora seus 65 anos de carreira. ‘Aos da Guitarrada’, ‘Anacã’ e a música que dá nome ao espetáculo estão no repertório.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (18), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Sorriso Maroto

‘De Volta Para o Amanhã’ é o nome do novo CD do grupo. Eles apresentam seu repertório, que inclui as inéditas ‘Eu Já Te Quis um Dia’, ‘Dependente’ e ‘Adeus’. O grande sucesso ‘Assim Você Mata o Papai’ não fica de fora.

Citibank Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (18), 23h. R$ 80/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tiago Iorc

‘Troco Likes’ (2015) é o quarto álbum do artista, que, pela primeira vez, apresenta um trabalho totalmente em língua portuguesa. ‘Amei Te Ver’ está no repertório.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (18), 21h; dom. (19), 18h. R$ 7,50/R$ 25 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vanusa

Afastada dos estúdios há 21 anos, ela lança o álbum ‘Vanusa Santos Flores’, com produção de Zeca Baleiro. A cantora interpreta músicas de autores consagrados, como Angela Ro Ro, Vander Lee e Zé Ramalho. Há também ‘Tudo Aurora’, escrita a quatro mãos com Baleiro.

Teatro Flávio Império (212 lug.). R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba. 2621-2719.

Sáb. (18), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Dom. (19)

Amelinha

Ed Motta

Holger

O grupo paulistano continua a busca pelo equilíbrio entre o indie rock, o axé e ritmos caribenhos em seu recém-lançado EP, ‘Sexualidade e Repressão’. Eles também interpretam músicas dos trabalhos anteriores.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Dom. (19), 18h (abertura, 16h20). R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Sala Espacial

Com sonoridade focada na world music, o grupo apresenta músicas do álbum ‘Casa Moxei’. O nome é uma homenagem ao local em que os músicos começaram seus trabalhos.’ (2014).

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Dom. (19), 19h (abertura, 17h). R$ 30/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tiago Iorc

3ª (21)

Arnaldo Antunes

O cantor e compositor apresenta músicas de seu 16º álbum, ‘Já É’, lançado no ano passado. Ao lado de um quarteto, ele apresenta novidades como ‘Põe Fé que Já É’, ‘Se Você Nadar’ e ‘Naturalmente, Naturalmente’.

Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 3ª (21), 21h30. R$ 40/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Flaira Ferro

Influenciada por frevo e samba, a atriz e cantora participa do projeto Prata da Casa. Ela apresenta o repertório de seu primeiro álbum, ‘Cordões Umbilicais’ (2014).

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (21), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

4ª (22)

A Cor do Som

Nos anos 1970, o grupo, um desdobramento dos Novos Baianos, foi pioneiro na fusão do rock com ritmos brasileiros. Retornando aos palcos com sua formação original, o quinteto relembra clássicos como ‘Beleza Pura’ (Caetano Veloso), ‘Abri a Porta’ (Gilberto Gil e Dominguinhos) e ‘Zanzibar’ (Armandinho e Fausto Nilo).

Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 4ª (22), 21h. R$ 80/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (23)

Camarones Orquestra Guitarrística + Water Rats

Os potiguares do Camarones e os paranaenses do Water Rats fazem rock, mas de vertentes distintas. Nesse encontro, eles aproximam seus estilos e interpretam uma música composta em conjunto, ‘Bode Preto’.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (23), 21h30. R$ 6/

R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dream Theater

O metal progressivo do Dream Theater retorna ao Brasil. Desta vez, eles apresentam as músicas do álbum ‘The Astonishing’ (2016), cujo conceito gira em torno de rebeldes com a pretensão de derrubar o governo.

Espaço das Américas (3.630 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4ª (22), 21h30 (abertura, 19h). R$ 350/R$ 500. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Isso É Samba Rock, Meu Irmão!

Com quase 30 anos de carreira, a cantora Sylvia Patrícia está à frente do projeto. Nos dois shows, ela recebe os convidados Luciana Melo e Wilson Simoninha para interpretar clássicos do samba-rock, gênero criado nos anos 1970.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (17) e sáb. (18), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pilantragi Básica

Nesta união das festas Pilantragi e Sexta Básica, o grupo BaianaSystem apresenta músicas do álbum ‘Duas Cidades’. Produzido por Daniel Ganjaman, o CD tem em seu repertório as dançantes ‘Lucro (Descomprimindo)’ e ‘Calamatraca’. Já Davi Moraes convida a cantora Margareth Menezes para interpretar sucessos como ‘Dandalunda’.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Hoje (17), 22h. R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Albert Hering

A ópera do inglês Benjamin Britten, baseada no libreto de Eric Crozier, é encenada pelos solistas da Academia de Ópera do Theatro São Pedro. A história retrata o personagem-título, que se vê eleito como o Rei da Primavera de uma cidade, após os notáveis do local descobrirem que não há mais nenhuma moça pura no local. A regência da Orthesp e a direção musical são do maestro André

dos Santos. Caetano Pimentel é o diretor cênico.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Hoje (17), 20h; sáb. (18) e dom. (19), 17h. R$ 10/R$ 30. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Camerata Profana

O coletivo experimental apresenta o concerto ‘Música Sobre Música’. Há peças autorais para formação de câmara e improvisos. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000.

Sáb. (18), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Duo Siqueira Lima

A uruguaia Cecilia Siqueira e o brasileiro Fernando de Lima formam o duo de violões, considerado um dos melhores da atualidade. Eles se apresentam na série de violão do Cultura Artística. Obras de Piazzolla, Enrique Granados, Henrique Osvald, Bach e Villa-Lobos estão no programa.

Espaço Promon (300 lug.). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Itaim Bibi, 3071-4236. 3ª (21), 21h. R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Gidon Kremer & Kremerata Báltica

O violinista, que iniciou a carreira nos anos 1960, e seu grupo de câmara são atração do Mozarteum Brasileiro. No programa do concerto de 3ª (21), o destaque é ‘Quadros de uma Exposição’, de Modest Mussorgsky, em versão para orquestra de cordas e percussão. Já ‘Quatro Porteño’, de Astor Piazzolla, é apresentada em versão para violino e orquestra de cordas na 4ª (22), ao lado de outros temas.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (21) e 4ª (22), 21h. R$ 120/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jerusalem Festival Chamber Emseble

Liderado pela pianista russa Elena Bashkirova, o grupo é atração da Cultura Artística. No programa dos concertos, há obras compostas por Beethoven, Schubert, Paul Hindemith e Béla Bartok.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (18) e dom. (19), 21h. R$ 50/R$ 235. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Heliópolis

‘Romeu e Julieta: Abertura – Fantasia’, ‘O Quebra Nozes, Op.71a: Valsa das Flores’ e ‘Capricho Italiano, Op.45’, três temas compostos por Tchaikovski, fazem parte do programa do concerto. Isaac Karabtchevsky é o regente.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (19), 16h. R$ 40.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Municipal

Sob regência de John Neschling, a orquestra apresenta a ‘Abertura Candide’, de Leonard Bernstein; ‘Porgy and Bess: Symphonic Picture’, de George Gershwin; ‘O Morcego’, de Johann Strauss; e ‘O Cavaleiro e a Rosa’, de Richard Strauss.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (18), 20h; dom. (19), 17h. R$ 25/R$ 90. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Alsop e Gomyo

Marin Alsop rege a orquestra, em concerto com a participação da violinista Karen Gomyo e de coros da Osesp. Obras de Leonard Bernstein, Tchaikovski e Villa-Lobos estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (23), 21h. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (23), 10h. R$ 10.

Osesp: Peleggi rege Wagner

Obras de Richard Wagner compõem o programa deste concerto da série Matinais, com regência de Valentina Peleggi.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (19), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Osesp: Spano e Power

Robert Spano rege a Osesp em concerto com a participação do violista Lawrence Power. No programa, há obras de Béla Bartók Ralph Vaughan Williams, Esa-Pekka Salonen e Richard Wagner.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (17), 21h; sáb. (18), 16h30. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.

Trio Boston Triplets

Formado pelo pianista Victor Cayres, pelo violinista William Knuth e pelo violoncelista Aristides Rivas, o grupo interpreta obras de Piazzolla, Ernesto Nazareth, Félix Mendelssohn, entre outros compositores. Fundação Maria Luisa e Oscar Americano (107 lug.). Av. Morumbi, 4077, 3742-0077. Dom. (19), 11h30. R$ 45/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.