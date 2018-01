16º File apresenta 330 trabalhos de arte digital na cidade

Foto: Gustav Deutsch/Divulgação

Celso Filho

Instalações interativas, videoarte e animações são alguns dos suportes dos 330 trabalhos de arte digital exibidos no 16º File, o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. A mostra ocupa, a partir desta terça-feira (16), o prédio da Fiesp e outros espaços da Paulista.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os destaques da programação, o cineasta austríaco Gustav Deutsch apresenta, pela primeira vez no Brasil, o filme ‘Shirley – Visions of Reality’ (foto), inspirado em pinturas de Edward Hopper. O longa é exibido no dia de abertura, às 20h.

Também serão expostas 19 instalações montadas por artistas nacionais e internacionais. É o caso de ‘A Time Capsule of Life’, do holandês Ronald van der Meijs. Nela, uma grande célula formada por sacos plásticos interage com o público na galeria.

ONDE: Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. QUANDO: 10h/20h. Inauguração: 3ª (16). Até 16/8. QUANTO: Grátis.