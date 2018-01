16.ª SP Restaurant Week

De segunda (30) a 19/4, 202 restaurantes participam do evento, com menus a R$ 38,90 (almoço) e R$ 50,90 (jantar). Confira as opções de pratos de algumas casas que se destacam

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Quem for ao Obá terá de optar entre dois clássicos da casa, no jantar: a moqueca da Jôse, com camarão e banana, servida com arroz e farofa (foto), e a costela de boi thai, cozida no leite de coco e acompanhada de arroz jasmim. No almoço, uma das pedidas é o penne com camarõezinhos e abobrinha. R. Dr. Melo Alves, 20, Cerq. César, 3086-4774.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Mangiare participa da SPRW tanto no almoço quanto no jantar e lista sugestões como a bruschetta de mortadela italiana na chapa, tomates frescos e radicchio; ravioloni de ricota e espinafre; e torta de banana com doce de leite artesanal. Av. Imperatriz Leopoldina, 681, V. Leopoldina, 3034-5074.

Pernil assado, do Tordesilhas (Foto: Elvis Fernandes/divulgação)

O Tordesilhas servirá o menu especial apenas no jantar, de terça a sábado, com lula e purê de banana-da-terra, pernil assado (foto) e, de sobremesa, manjar de tapioca com compota de goiaba. Al. Tietê, 489, Cerq. César, 3107-7444.

A ‘Galinha Tandori’, coxa e sobrecoxa desossadas com molho tandori e fettuccine aromatizado com gengibre, é uma das opções do Brado para o almoço ou jantar. Apenas à noite, terá também o salmão com guacamole e o crumble de abacaxi. R. Joaquim Antunes, 381, Pinheiros, 3061-9293.

Peixe do Marcel (Foto: Elvis Fernandes/divulgação)

O peixe do dia em crosta de pão, creme de cogumelos e espinafre (foto) é uma das sugestões do Marcel para o almoço ou jantar, assim como o suflê de queijo e os profiteroles ao chocolate. Já o parmentier de pato com purê de batatas será servido apenas à noite. R. da Consolação, 3.555, Cerq. César, 3064-3089.

*Confira aqui nossa galeria de fotos com pratos de outros restaurantes que participam do evento.