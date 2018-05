15 bares e passeios em São Paulo para se preparar para a Copa do Mundo

Prepare-se para a Copa da Rússia com diversas “atrações futebolísticas” em São Paulo

PASSEIOS EM ESTÁDIOS

+ Fundado em 2 de outubro de 1960, o Estádio do Morumbi (foto acima) também organiza um tour por suas dependências, começando pelo Memorial de Conquistas, uma sala lotada de troféus que ajudam a contar a história e as vitórias do São Paulo. O passeio continua rumo aos bastidores, sala de imprensa, vestiário, túnel e, finalmente, o campo – com horários em todos os dias da semana, as visitas devem ser agendadas por telefone. Pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1, portão 2, Morumbi, 3739-5222. R$ 40. Inf.: morumbitour.com.br

+ Na Arena Corinthians, o tour especial pela Casa do Povo, com cerca de uma hora de duração, é uma boa sugestão de ‘esquenta’ para a Copa do Mundo. A atração começa no átrio (foto abaixo), onde foi instalado um escudo gigante do Corinthians, feito de aço. Também é ali que fica o Museu do Povo, com troféus e objetos doados por torcedores.

O passeio continua no Business Lounge, espaço com serviço de bufê nos dias de jogos que pode ser alugado para eventos. A visita inclui os camarotes, sala de aquecimento, sala de imprensa, vestiários e o campo – com horários em todos os dias da semana, basta reservar o ingresso pelo site.

Para os torcedores, a Arena Corinthians também abriga a loja Poderoso Timão, com produtos oficiais do time. Av. Miguel Ignácio Curi, 111, Itaquera, 3152-4099. R$ 40/R$ 60. Inf.: arenacorinthians.com.br

+ Grupos de até 70 pessoas andam pelas dependências do Allianz Parque em um tour de cerca de uma hora e meia. No estádio reformado do Palmeiras, o visitante conhece os arcos do Palestra Itália, a área de imprensa, arquibancadas, camarotes, vestiários e o campo, com direito a sentar no banco dos reservas – aos fins de semana e feriados, o serviço recomenda chegar à arena com 45 minutos de antecedência. Os horários e dias disponíveis variam de acordo com a agenda do mês. R. Palestra Itália, 200, portão A, Perdizes, 4003-1212. R$ 55/R$ 70. Inf.: allianzparqueexperience.com.br

+ Construído embaixo da arquibancada do Pacaembu, o Museu do Futebol (foto acima) resgata a história da ‘paixão nacional’ por meio de recursos multimídia e interatividade com objetos, imagens, personagens e narrações. O percurso é composto por 15 salas e o espaço também conta com uma biblioteca. Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu, 3664-3848. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 12 (3ª, grátis).

+ Cartão-postal e ponto turístico de São Paulo, o Pacaembu (foto abaixo) tem um clube esportivo aberto e gratuito a qualquer morador do município – mais uma deixa para aproveitar as semanas que antecedem a Copa. A estrutura inclui piscina olímpica aquecida, com arquibancada para 2.500 pessoas, ginásios poliesportivos, quadras de tênis, sala de ginástica e três pistas de corrida.

Para ter acesso ao clube e às atividades é preciso se associar. Basta ir à secretaria (2ª a 6ª, 9h/12h e 13h/16h45), levando cópias do RG e do comprovante de residência e uma foto 2 x 2. Para quem quiser conhecer apenas o campo, o acesso é livre pelo portão principal, de 3ª a domingo, das 9h às 17h.

Uma loja de artigos esportivos, o simpático Flor Café e o Museu do Futebol completam o passeio. Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu, São Paulo, 3664-4650. 6h/22h (dom. e fer., 6h/18h).

BARES TEMÁTICOS

+ No Estádio do Morumbi, o Pub Sports Bar (foto acima) reúne torcedores, ansiosos pela Copa do Mundo e fãs de pôquer, já que a casa também conta com uma mesa para a modalidade, que pode ser alugada para partidas entre amigos (R$ 150, por pessoa, com consumação). Uma mesa de pebolim completa o programa. No menu, o ‘Tennessee Burger’ (R$ 39) leva hambúrguer de 180 gramas, cheddar, bacon, alface, tomate e molho barbecue. Pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1, portão 2, Morumbi, 5049-0733. 18h/últ. cliente (6ª, 12h/16h e 18h/últ. cliente; sáb. e dom., 12h/18h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Aberta em 1996, a Cervejaria do Alemão é um boteco à moda antiga, decorado com fotos e bolachas de chope e camisas de times de futebol. O chope Brahma (R$ 7,90, claro) ou a caipirinha (R$ 10) são boas pedidas para acompanhar a alheira (R$ 29,90), a costela de tambaqui (R$ 33,90) e o ‘Bolinho da Lili’ (R$ 31,90, a porção). A dose de pinga da casa (R$ 6), feita em Minas Gerais, é outra boa opção de bebida. Toda 4ª e 5ª, a Original e a Serramalte de 600 ml saem por R$ 10, cada. R. Madre de Deus, 325, Mooca, 2291-8690. 11h30/0h (sáb., 11h/23h; dom. e fer., 11h/19h; 2ª, 11h30/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Com mesinhas na calçada, o bar Legítimo fica repleto de quadros com escudos de times de futebol, azulejos brancos e cardápio com petiscos triviais. O sucesso são as linguiças artesanais de Bragança Paulista, a calabresa de provolone (R$ 48,90). Outro quitute irresistível são as coxinhas, que, de tão macias, derretem na boca (R$ 29,90, 8 unid.). R. Luís Góis, 1728, V. Clementino, 2729-2730. 17h/0h30 (sáb., 12h30/0h30; dom., 13h/23h; 2ª, até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Treze televisores espalhados pelo Resenha Sports Bar (foto acima) transmitem partidas de futebol e outras competições, que atraem fãs em busca de um lugar para beber enquanto assistem ao seu esporte favorito. Com 90 m², o espaço tem sofás circulares, mesas e um balcão, onde são preparados drinques clássicos como o ‘Moscow Mule’ (R$ 24,90), que leva vodca, suco de limão, espuma cítrica e calda de gengibre. O cardápio tem cinco lanches, como o ‘Crispy Chicken MVP’ (R$ 24,90), com hambúrguer de frango empanado, tiras de alface, cebola roxa, maionese da casa e molho de mostarda com mel. R. Emília Marengo, 383, Tatuapé, 2673– 9551. 17h30/1h (sáb., 15h/1h; dom., 15h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Fotos antigas, como a da equipe do São Paulo que foi campeã paulista em 1949, lotam as paredes do Elídio Bar. Camisetas de time também fazem parte da decoração. Você pode montar um prato com, por exemplo, queijos, patês e azeitonas (R$ 9,80, 100 g). Um dos sanduíches do cardápio, o ‘Jacaré’ (R$ 25,90), é feito com filé mignon, queijo e vinagrete, acompanhado de batata frita. O chope Brahma (R$ 8,10 claro; R$ 8,30, black) vai bem com o ‘Picadinho do Elídio’ (R$ 28), servido com farofa, arroz, linguiça e ovo. R. Isabel Dias, 57, Mooca, 2966-5805. 17h/0h (sáb., 11h30/1h; dom., 11h30/18h; fecha 2ª). Hoje (30), 11h30/18h. Cc.: todos. Cd.: todos.

PONTOS DE TROCA DE FIGURINHAS

+ Em clima de contagem regressiva para a Copa do Mundo 2018, o Shopping Center 3 reservou um espaço para os colecionadores do álbum da Copa, que se reúnem sempre às quintas-feiras, a partir das 15h, no Piso Jardins. Av. Paulista, 2.064, Cerqueira César, 3285-2458. 5ª, 15h. Grátis.

+ Para a Supertroca de Figurinhas do Central Plaza Shopping, o espaço estipulou algumas regras: figurinhas comuns e brilhantes deverão ser trocadas por cromos que tenham as mesmas características – os participantes também têm a opção de trocar dois cromos comuns por uma dourada. O local funciona todos os dias. Av. Dr. Francisco Mesquita, 1.000, Vila Prudente, 2066-4422. 12h/20h30 (dom. e fer., 14h/19h30). Grátis. Até 20/5.

+ No piso Jurupis do Shopping Ibirapuera, colecionadores se reúnem no lounge especial para trocar figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo Rússia 2018. Aos sábados e domingos, das 14h às 18h30, um promotor do evento também oferece figurinhas para troca no local. Av. Ibirapuera, 3.103, Moema, 5095-2300. 10h/22h. Grátis. Até 27/5.

+ O Vão Livre do Masp também está entre os pontos de troca de figurinhas em São Paulo, com encontros sempre aos domingos. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp. Dom., 14h. Grátis.

+ O Shopping Metrô Santa Cruz promove duas reuniões entre colecionadores por semana: os encontros ocorrem sempre no Piso Cinema, às sextas-feiras e aos sábados, das 12h às 14h. R. Domingos de Morais, 2.564, V. Mariana, 3471-7981. 6ª e sáb., 12h/14h. Grátis. Até 16/6.