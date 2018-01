15 atrações infantis para ver este fim de semana em São Paulo

+ No show Quero Passear, a Filarmônica de Pasárgada apresenta uma releitura do disco homônimo, obra do Grupo Rumo que completa 30 anos de lançamento. No repertório, canções como ‘A Noite do Castelo’ e ‘Mané Falo Ó’. 90 min. Livre. Sesc Santo Amaro. Praça Coberta. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 5ª (25), 27 e 28/1, 17h. Grátis.

+ Com direção de Danilo Cianciarulo, a peça infantojuvenil Bochecha Vermelha, Bullying? Tô Fora! retrata um menino que sofre bullying na escola e recebe a ajuda de seu professor. 70 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Estreia sáb. (20). Sáb. e dom., 16h. Sessão extra: 5ª (25), 11h30. R$ 10/R$ 20. Até 25/3.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CIRCO

Telhado de Ninguém

Com direção de Mark Bromilow, o espetáculo circense da Companhia do Polvo narra as aventuras de dois personagens vindos de culturas diferentes que precisam aprender a conviver em cima do telhado de uma casa submersa no lixo. 50 min. Livre. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. e dom., 15h. Sessão extra: 5ª (25). Grátis. Até 28/1.

MOSTRA

Nat Geo Kids

Em parceria com o Museu Catavento, o canal infantil tem exposição de imagens clicadas por crianças para o desafio da marca, proposto no ano passado. Os participantes exploraram seus pontos de vista a partir dos temas ‘Pôr do Sol’, ‘Árvore Colorida’, ‘Objetos Caindo’ e ‘Inseto da Natureza’. As fotos selecionadas serão exibidas na área externa do museu. Pça. Cívica Ulisses Guimarães, s/nº, Brás, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até 12/2.

MUSEU

Museu da Imaginação

Com decoração com o tema ‘No Fundo do Mar’, o museu tem espaço especial no JK Iguatemi, com dez estações para atividades como amarelinha iluminada e slackline. Shopping JK Iguatemi (50 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 3068-2000. 12h/ 19h (sáb., 10h/20h.; dom., 12h/ 19h). R$ 30. Até 25/2.

MÚSICA

Kiss For Kids

A banda Kiss Cover Brazil conduz espetáculo musical e convida as crianças a conferir o repertório clássico da banda dos anos 1970 – entre canções como ‘I Was Made For Lovin’ You’ e ‘Heaven’s on Fire’. 240 min. Livre. Teatro Alfa (1.118 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 5ª (25), 15h. R$ 80.

OFICINAS

Start Arte

Com cozinha gourmet, horta orgânica e ateliês, o Start Arte conduz oficinas de culinária, jardinagem e caça ao tesouro durante as férias. R. dos Macunis, 180, Pinheiros, 3097-8406. 2ª a 6ª, 8h/12h e 13h/17h. R$ 110/R$ 900. Até 24/1. Inf.: www.startarte.com.br

PARQUE DE DIVERSÃO

Playcenter Family

O parque indoor tem atrações para crianças de 3 a 14 anos, como o Clip n’Climb (R$ 20, 15 min.), com desafios de escalada nas paredes, e o Disko (R$ 6,50), brinquedo que desliza sobre trilhos, girando sobre seu próprio eixo, além de várias máquinas de jogos eletrônicos. Shopping Leste Aricanduva. Av. Aricanduva, 5.555, V. Matilde, 2721-6244. 10h/22h. R$ 0,90/R$ 20 (cada atração). Inf.: www.playcenterfamily.com

SHOPPING

Mundo Gloob

O espaço é inspirado em seriados infantis, como ‘Alvin e os Esquilos’ e ‘As Aventuras de Ladybug’, e envolve as crianças em enigmas que devem ser desvendados. Shopping Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2864. 12h/20h (fecha sáb.). Grátis. Até 4/2.

TEATRO

A Bela e a Fera

O clássico infantil é adaptado no musical do diretor Billy Bond. A história é contada por 14 atores, com o auxílio de tecnologias como levitação e projeções 4D. 100 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, 4003-1212. Sáb. e dom., 15h. R$ 50/R$ 150. Até 4/2.

Bichos Vermelhos

Com direção de Adriana Telg, a peça da Cia. Pia Fraus é inspirada no livro de Lina Rosa e retrata a necessidade de preservação da natureza por meio de animais em risco de extinção. 50 min. Livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). Rua Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 11/2.

Catopleia – Alegorias Musicais

Com direção de Luz Marina e Edith Derdyk, a apresentação cênica é conduzida por uma série de canções baseadas em escritos de Leonardo da Vinci sobre o comportamento dos elementos da natureza, como o fogo ou a ‘conversa’ entre uma folha de papel e a tinta, de onde nascerá um desenho. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 4/2.

A Mala de Hana

A peça, dirigida por Marcelo Klabin, é uma adaptação do livro homônimo da canadense Karen Levine e conta a história de Fumiko, diretora que busca mais detalhes sobre a dona de uma mala. A aventura acaba retratando a vida das crianças no Holocausto, em paralelo com a visão atual da realidade. 60 min. 8 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis.Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. 3ª, 18h. R$ 40. Até 30/1.

Theatro Misterioso

Da Cia. Mevitevendo, o espetáculo sem falas começa com três figuras misteriosas, que chegam carregando grandes trouxas, de onde retiram curiosos personagens – criaturas fantásticas que conduzem um grande show de variedades. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Área de Convivência (3º andar). R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. Sáb. (20), 16h. Grátis.

As Três Marias

Do Coletivo Estopô Balaio e do Núcleo Chicote de Língua, a peça aborda questões socioambientais pelo olhar de três crianças. Nas regiões onde elas vivem, casos de enchentes ocorrem há mais de quinze anos. 50 min. Livre. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 4/2.