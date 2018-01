15 atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

Foto: Quinho Mibach

+ A Banda Estralo (foto acima) faz uma viagem pelo rock brasileiro, com intervenções cênicas e dança. Entre os sucessos, tem Legião Urbana. Teatro Morumbi Shopping. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. (26) e dom. (27), 15h. R$ 50.

Foto: Pequeno Cidadão

+ O grupo Pequeno Cidadão (foto acima) aposta em canções do gênero pop rock, com malabares, brincadeiras e vídeos no palco. As letras retratam temas do universo infantil, como alegrias, dúvidas e desafios. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (26), 16h; dom. (27), 14h. Grátis.

DANÇA

Coreológicas Ludus

O espetáculo da Caleidos Cia. de Dança, apresentado em sua sede, propõe cenas interativas com o público, com movimentos de dança contemporânea. R. Mota Pais, 213, Lapa, 3021-4970. Sáb. (26), 16h; dom. (27), 11h. R$ 10.

Meu Primeiro Municipal

Alunos da Escola de Dança de São Paulo integram o programa infantojuvenil e apresentam coreografias de trechos de obras como ‘O Lago dos Cisnes’, ‘Concerto ao Revés’ e ‘Rota do Sol’. Teatro Municipal. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, República, 3053-2090. Sáb. (26), 12h. R$ 30.

OFICINAS

Caixa Gente Arteira

Oficinas comemoram o Dia do Folclore durante todo o mês: em ‘Experiências Calcográficas’ – sábado (26), das 10h às 17h –, o artista Marcelo Heleno apresenta a obra de Goya e aborda técnicas de gravura em metal. Caixa Cultural São Paulo. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Até 5ª (31). Programação: bit.ly/GentArt

TEATRO

Branca de Neve

Com direção de Paolino Raffanti, o clássico acompanha a princesa que foge de sua madrasta e conhece os sete anões. 60 min. Livre. Shopping Jardim Sul. Teatro (192 lug.). Av. Giovanni Gronchi, 5.819, V. Andrade, 2122-4087. Dom. (27), 16h. R$ 40.

Cora, Doce Poesia

Com música, a peça retrata a vida de Cora Coralina a partir de versos e lições da poeta goiana, que publicou seu primeiro livro com 76 anos. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (27), 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Dois Idiotas Sentados Cada Qual no Seu Barril

Com direção de Stella Tobar, a adaptação da obra de Ruth Rocha é apresentada durante a mostra ‘Paz em Cena’, que reúne peças de teatro, documentários e palestras sobre os temas paz e conflito. 50 min. Livre. Teatro João Caetano (436 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. (26) e dom. (27), 16h. R$ 15.

João e o Pé de Feijão – O Guarda Histórias

Dirigida por Max Oliveira, acompanha a garota Lucy, que acaba entrando na aventura de ‘João e o Pé de Feijão’, do inglês Benjamin Tabart, ao descobrir um guarda-roupa antigo. 45 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. (26) e dom. (27), 17h40. R$ 40.

Pés Pequenos: Contra Bullying

O espetáculo do Grupo Salto Fino usa técnicas de teatro de animação, como manipulação de bonecos, em uma história sobre os efeitos da discriminação praticada em casos de bullying. 50 min. Livre. Teatro Décio de Almeida Prado (186 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi, 3079-3438. Sáb. (26) e dom. (27), 16h. R$ 16.

Que Lixo É Lixo?

Encenado dentro de um ônibus, o projeto BuZum! aborda as consequências do lixo para o planeta em sessões organizadas em vários espaços da capital, com estreia no Museu Catavento, neste sábado (26). Nos dias 3/9 e 17/9, o grupo faz apresentações no Instituto Butantã. 20 min. Livre. Pça. Cívica Ulisses Guimarães, s/nº, Centro, 2985-4221. Sáb. (26), 10h, 11h, 12h, 14h, 14h30 e 15h30. Grátis.

Tistu – O Menino do Dedo Verde

Dirigida por Edson Bueno, a peça é baseada no livro do francês Maurice Druon, com a história do garoto que tinha o poder de fazer florescer tudo o que tocasse com o polegar. 60 min. Livre. Teatro Gazeta (680 lug.). Av. Paulista, 900, Bela Vista, 3253-4102. Sáb. (26) e dom. (27), 16h. R$ 60.

As Travessuras de Mané Gostoso

Com direção de Fernando Escrich, o espetáculo é inspirado no teatro popular de bonecos e no cordel, resgatando a poesia numa disputa para decidir quem viverá o papel de Mané Gostoso. 50 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (26), 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

ESPECIAL

Curumim 30 anos

O programa do Sesc comemora 30 anos com shows, oficinas e vivências. Das 9h às 16h, a Kombi dos Jogos traz brinquedos de diferentes partes do mundo; das 10h às 16h, o Casulo Viajante organiza leituras compartilhadas no deck. Nos dois dias, o evento é encerrado com show do Pequeno Cidadão. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia, 3871-7700. Sáb. (26), 9h/16h e dom. (27), 9h/14h. Grátis. Programação: bit.ly/Curumim30

Fim de Semana em Família

Comemorando o centenário da animação brasileira, a programação exibe às 14h ‘O Menino e o Mundo’ (ingressos a partir das 12h), de Alê Abreu, que também participa da oficina de desenho de animação comandada por Priscilla Kellen, coordenadora artística do filme, às 16h. Itaú Cultural. Piso 3. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (26) e dom. (27), 14h/16h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).