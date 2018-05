15 atrações infantis para aproveitar o fim de semana em São Paulo

+ Com conteúdo interativo, a exposição Monteiro Lobato Sem Fronteiras, que ocorre dentro do câmpus da USP, reúne mais de 130 títulos do autor, entre clássicos, preciosidades e publicações inéditas. Entre os itens expostos, alguns destaques são as edições de ‘Nasino’ (Itália, 1945); ‘Don Quixoto de los Niños’ (Argentina, 1938); ‘Reinações de Narizinho’ (Polônia, 1976), que, inclusive, já foi publicada em nove idiomas; ‘O Sací’ (Japão, 1979), entre outras centenas de preciosidades literárias. A curadoria é do gestor de projetos socioculturais Luciano Mizrahi Pereira e do jornalista e produtor cultural Vladimir Sacchetta. Livre. Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. R. da Biblioteca, s/nº, Cidade Universitária, 2648-0310. 8h30/18h30 (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 29/6.

+ O Cirque África apresenta quatro shows na capital paulista. Nele, artistas de Burkina Faso, Quênia, Etiópia, Nigéria, Costa do Marfim e África do Sul prometem mexer com os sentidos dos espectadores numa mistura de dança, equilibrismo e malabarismo. A ideia é levar para o palco a energia, a criatividade e a beleza da cultura africana. Livre. Credicard Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955. Sáb. (12), 17h e 21h; dom. (13), 16h e 20h. R$ 70/R$ 180.

+ Em A Caixa Encantada, uma menina solitária, que, diariamente, reclama de ir à escola, descobre o poder da imaginação que os livros proporcionam. No espetáculo, a realidade se manifesta por meio de releituras de contos clássicos da literatura – a protagonista, com toda a sua pureza, interfere na vida desses personagens, revelando que precisa de alguém que a ouça. Livre. Paidéia Associação Cultural. R. Dar- win, 153, S. Amaro, 5522-1283. Sáb., 17h. R$ 20. Até 26/5.

CIRCO

VaiqueuVoo

Da Cia. Irmãos Sabatino, o espetáculo conta a história da aviação com a linguagem do circo, percorrendo a trajetória dos grandes aviadores da década de 1930. 50 min. Livre. Sesc Pompéia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (12) e dom. (13), 17h. Grátis.

DANÇA

Presente! Feito da Gente

O grupo de dança contemporânea Balangandança Cia. comemora 20 anos com o espetáculo dirigido por Georgia Lengos. A apresentação é uma aventura baseada em movimentos criados a partir da relação entre natureza, corpo e imaginação infantil, encenada com materiais naturais, como areia e folhas secas. 50 min. 3 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sáb. (12) e dom. (13), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

MOSTRA

YOYO – Tudo que Vai, Volta

Direcionada ao público infantil, a exposição coletiva reúne nove artistas – Dudi Maia Rosa, Franklin Cassaro, Gisela Motta, Guto Lacaz, Leandro Lima, Lia Chaia, Raul Mourão, Regina Silveira e Sandra Cinto –, que criaram ou identificaram em sua produção obras que valorizam o diálogo amplo e direto com as crianças. As oficinas propostas pelo núcleo socioeducativo da unidade e a interatividade das obras buscam aproximar os pequenos da produção artística. A mostra tem curadoria de Ricardo Ribenboim e idealização de Liana Mazer e Renata Rödel. Livre. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. 10h/21h (dom. e fer., 10h/ 19h30; fecha 2ª). Grátis. Até 22/7.

MÚSICA

Banda Glória

O grupo faz um apanhado de clássicos retirados de projetos infantis – como ‘Os Saltimbancos’, ‘O Grande Circo Místico’ e ‘A Arca de Noé’ – e de composições brasileiras de várias épocas. A ideia surgiu durante a temporada do show ‘Chico Paratodos’, em que o repertório era totalmente dedicado ao cantor e compositor Chico Buarque. Livre. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (12), 26/5 e 2/6, 12h. R$ 5/R$ 17.

JazzBB

Com instrumentos de sopro, corda e percussão, a artista Fê Lelot conduz show com repertório do disco ‘Revoada’, inspirado nas poesias de Manoel de Barros e no canto dos pássaros. A apresentação mistura músicas do cancioneiro popular e cantigas de roda. JazzB. R. Gal. Jardim, 43, República, 3257-4290. Sáb. (12), 12h30/15h15. Show: R$ 25 (até 15 anos, grátis). Bufê: R$ 39,90 (até 11 anos, grátis).

Meia Volta e Meia

Concebido por Angelo Mundy e Flora Poppovic, da Mundo Aflora, o show apresenta repertório musical inspirado nas tradições populares, com coreografias e arranjos feitos com a ajuda da plateia. 50 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Dom., 12h. R$ 40. Até 27/5.

OFICINAS

Manual do Mundo

A partir do canal do YouTube conduzido por Iberê Thenório, as crianças tentam reproduzir experimentos científicos divertidos, como criar uma ‘meleca maluca’ ou simplesmente preparar um pudim de caneca. Shopping Ibirapuera. Av. Ibirapuera, 3,103, Moema, 5095-2300. 5ª a dom., 13h/19h. Grátis. Até 13/5.

TEATRO

Bento Batuca

Com música ao vivo, o espetáculo dirigido por Edu Leão e Luciana Ramanzini acompanha a viagem de Bento, que descobre diversos ritmos de origem africana ao viajar pelo País. 60 min. Livre. Teatro Jaraguá (270 lug.). R. Martins Fontes, 71, Centro, 3255-4380. Sáb. (12), 16h; dom. (13), 11h e 16h. R$ 40.

Gagá

O diretor Marcelo Romagnoli se inspira no teatro do absurdo para falar sobre velhice e infância. No enredo, Lelé e Tantã preparam uma surpresa para seu cuidador, o Sr. Gagá. 60 min. 3 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb., 16h. R$ 40. Até 27/5.

Juvenal, Pita e o Velocípede

Com texto de Cleiton Echeveste, o monólogo acompanha as histórias de Juvenal, que aos cinco anos conhece a menina Pita, com quem vive aventuras a bordo de um velocípede. 55 min. 6 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (12), 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Quizumba!

No espetáculo dirigido por Camila Andrade, o Coletivo Quizumba apresenta a trajetória de Francisco, o Zumbi dos Palmares. Sua história é contada com jogos e roda de capoeira. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Praça Cinza. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (12), 16h. Grátis.

Wendy e Peter

Com direção de Bruno Rudolf, o espetáculo da Cia. Linhas Aéreas é uma adaptação da obra de J. M. Barrie e acompanha a personagem Wendy. Já adulta, ela recebe em seu quarto uma visita de Peter Pan, companheiro de aventuras que não consegue mais se lembrar dos momentos que viveram juntos anos antes. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (372 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (12) e dom. (13), 12h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis).