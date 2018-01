15 atrações infantis para aproveitar em São Paulo neste fim de semana

Foto: Helô Bortz

Dirigido por Cris Lozano, o espetáculo Caixa Mágica conta a história da arte dramática pela perspectiva de quem trabalha atrás do palco. Após a apresentação, o programa Fazendo Cena conduz a plateia em uma visita aos bastidores do teatro. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Dom. (20), 11h. R$ 80.

CIRCO

Fábrica de Brinquedos

Mesclando teatro e técnicas circenses, a Cia. LaMala criou um espetáculo a partir de um inventor maluco e seus brinquedos inusitados, que interagem com o público. Sesc Santana. Deck. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (19), 14h. Grátis.

MÚSICA

Barbatuquices

O grupo Barbatuques faz show que mescla musicalização, percussão corporal e participação da plateia nas brincadeiras. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. (19) e dom. (20), 15h. R$ 50.

OFICINAS

Caixa Gente Arteira

Em comemoração ao Dia do Folclore, a Caixa Cultural organiza oficinas neste mês. Na 3ª (22), 4ª (23) e 5ª (24), às 9h30 e 14h30, Sonia Masil ensina crianças a partir de 7 anos a fazer máscaras. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Grátis (inscrições por telefone).

Espaço Kids

Na oficina do filme ‘Uma Família Feliz’, as crianças criam objetos inspirados nos personagens, como lanternas em forma de Frankenstein e chaveiros de vampiro. Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Cerqueira César, 3472-2075. Sáb. (19), 12h/20h; dom. (20), 14h/20h. Grátis.

TEATRO

Alice no País do IêIêIê

Inspirado no clássico do escritor Lewis Carroll, o musical de Carla Candiotto aposta em efeitos e cenários psicodélicos dos anos 1960 ao som de Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Rita Lee. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3448-5061. Sáb. e dom., 15h. R$ 50/R$ 90. Até 8/10.

Bita e a Imaginação que Sumiu

A adaptação teatral do Mundo Bita, canal no Youtube, explora linguagem multiplataforma com 11 músicas autorais e conta a aventura de Bita e seus amigos, que tentam combater a falta de imaginação no planeta em que habitam. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. Sáb. e dom., 15h. R$ 60. Até 29/10.

O Corcunda de Notre Dame

Do diretor Cássio Valero, a adaptação explora o valor da amizade a partir da história entre a cigana Esmeralda e o corcunda Quasímodo, destacando a importância de conviver com as diferenças. Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Estreia sáb. (19). Sáb. e dom., 16h. R$ 14. Até 10/9.

Dois Idiotas Sentados Cada Qual no Seu Barril

Com direção de Stella Tobar, a comédia infantil é uma adaptação da obra de Ruth Rocha e será apresentada durante a mostra Paz em Cena, que reúne peças de teatro, documentários e palestras sobre os temas paz e conflito. Teatro João Caetano. R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. e dom., 16h. R$ 15. Até 27/8.

O Dragão de Fogo

O jovem Shun Li terá de salvar sua aldeia de um grande incêndio provocado por um dragão. Com direção de Marcelo Lazzaratto, o espetáculo é inspirado em uma fábula oriental e montado no estilo teatral da Ópera de Pequim. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. A partir de sáb. (19). Sáb. e dom., 16h. R$ 16. Até 24/9.

Poetinha Camará

Produção da Cia do Fubá, o espetáculo estimula o gosto pela leitura e música com a história de Vinicius, que acaba descobrindo a história de um outro Vinicius: o de Moraes. Biblioteca Hans Christian Andersen. Av. Celso Garcia, 4.142, Tatuapé, 3031-7132. 4ª (23), 11h. Grátis.

A Princesinha Medrosa

Adaptação da obra de Odilon Moraes, o espetáculo dirigido por Kiko Marques aborda a presença do medo com a Princesinha, personagem que enfrenta inimigos como o medo do escuro, da solidão e da pobreza. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 17/9.

A Turma da Mônica Contra o Capitão Feio

A peça dirigida por Mauro Sousa acompanha a batalha da Turma da Mônica contra o vilão mais sujo do mundo. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Sáb. (19), 15h; dom. (20), 11h30 e 15h. R$ 50/R$ 100.

ESPECIAL

Fim de Semana em Família

O Coletivo Quizumba organiza oficina e espetáculo guiados por ritmos africanos e encenação teatral. Às 14h, ‘Musicalidade em Cena’ envolve crianças e adultos em ritmos com improviso de versos; e, às 16h, a peça ‘Quizumba!’ conta a história de Zumbi dos Palmares em uma roda de capoeira. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (19) e dom. (20), 14h/16h. Grátis (retirar ingresso 30 min. Antes).

Maratona Infantil MIS

No mês do folclore, o museu organiza oficinas, espetáculos e contações de história. Às 10h30, na área externa, ocorre uma oficina de danças folclóricas com o grupo Festa de Rei; às 13h, a Cia Evoé apresenta a peça ‘O Jogo de Folclore’. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (20), 10h/17h. Grátis (retirar ingressos 1h antes). Inf.: bit.ly/MISInf