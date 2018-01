13ª edição da mostra de performances ‘Verbo’ e outras exposições para ver em São Paulo

Francesa Célia Gondol leva performance ‘Slow’ à Verbo. Foto: Célia Gondol

Em sua 13ª edição, a Verbo, mostra de performance da Galeria Vermelho, contará com 25 ações, de 3ª (11) até 15/7. Elas foram selecionadas a partir de 220 inscritos, em uma parceria com a Associação Videobrasil.

Entre os participantes, na 5ª (13), às 20h, a francesa Célia Gondol traz ‘Slow’. A ação aborda o afeto convidando o público a se juntar a um casal em uma dança, na qual uma folha de bananeira separa seus corpos.

A programação inclui o artista belga Anthony Nestel e o Grupo EmpreZa. Na galeria, também serão exibidos vídeos do acervo do Videobrasil.

Como parte do evento, o Galpão VB (Av. Imperatriz Leopoldina, 1.150) recebe, dia 15/7, a partir das 17h, performances e um debate entre a artista Clarissa Sacchelli e a curadora Isabelle Danto.

ONDE: Galeria Vermelho. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138- 1520. QUANDO: 3ª (11), 20h/23h; 4ª (12), 5ª (13) e 14/7, 13h/23h; 15/7, 11h/23h. QUANTO: Grátis. Inf.: bit.ly/Verbo17

Confira outras inaugurações da semana:

Obra do grafiteiro Binho Ribeiro. Foto: Espaço Cultural Alma da Rua

Binho Ribeiro

O novo Espaço Cultural Alma da Rua, no Beco do Batman, recebe o grafiteiro Binho Ribeiro. Em ‘Compulsivo Surreal’, ele exibe obras inéditas (como na foto acima), além de três trabalhos de realidade aumentada, baseados em seus grafites. R. Gonçalo Afonso, 96, V. Madalena. Inauguração: 6ª (7). 11h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 7/8.

Desarticulaciones

Selecionada pelo edital #04 C.LAB Mercosul, a mostra tem curadoria de Maria Alejandra Gatti. São apresentadas obras de Alan Segal, Lorena Marchetti, Lihuel González, Lorena Fernándes e Verónica Gómez, acompanhadas de textos de cinco escritores. Blau Projects. R. Fradique Coutinho, 1.464, V. Madalena, 3467-8819. Inauguração: sáb. (8), 12h. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 12/8.

Gaúchos e Gauchos – Brasil, Argentina e Uruguai

A exposição é resultado de dois anos de estudo do curador Guillermo David sobre a cultura gaúcha. A mostra apresenta fotografias de Christian Delgado, que mostram a vida na região que inclui Brasil, Uruguai e Argentina. Sesc Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Inauguração: sáb. (8). 9h/17h (fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 10/9.

João Galera

Em ‘Antes que Acabe’, o artista exibe desenhos sobre papel e tecido. Nas obras, ele representa casas e outras edificações que resistem à expansão imobiliária em São Paulo. Mirante 9 de Julho. R. Carlos Comenale, s/nº, metrô Trianon-Masp, 3111-6330. Inauguração: 4ª (12). 10h/22h (fecha 2ª). Grátis. Até 10/9.

José Oiticica Filho, o Modernismo na Fotografia

Pai de Hélio Oiticica, José Oiticica Filho (1906-1964) foi um dos principais nomes da fotografia moderna brasileira. Na mostra, são apresentados 24 trabalhos, marcados pela manipulação dos negativos por meio de procedimentos, como pintura e colagem. Galeria Mapa. R. Costa, 31, Consolação, 2337-3770. Inauguração: 3ª (11). 10h/ 18h30 (sáb., só com agendamento; fecha dom.). Grátis. Até 31/8.

Luiz Martins

A mostra ‘Relíquias’ apresenta 15 obras do artista, entre esculturas e desenhos. As criações são apresentadas na forma de uma instalação site-specific. Verve Galeria. R. Lisboa, 285, Jd. Paulista, 2737-1249. Inauguração: 5ª (13). 10h/ 19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 19/8.

Tatiana Coelho

A instalação ‘Semente’ exibe fotos impressas em tecidos, que podem ser tocadas pelo público. As obras surgiram de experiências que a artista viveu em países como Portugal e Brasil. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Inauguração: 6ª (7). 11h/18h. Grátis. Até 16/7.

Tiago Mestre

O questionamento do projeto moderno é uma das inspirações para as 30 obras do artista em ‘Noite. Inextinguível, Inexprimível Noite’. Esculturas e um vídeo dão origem a uma instalação. Galeria e Anexo Millan. R. Fradique Coutinho, 1.360 e 1.416, V. Madalena, 3031-6007. Inauguração: 5ª (13). 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom.). Grátis. Até 12/8.