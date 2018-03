Em sua 12ª edição, Verbo recebe performances de mais de 20 artistas

Celso Filho

Após lançar, este ano, um livro sobre sua primeira década, a mostra de performance Verbo chega à 12ª edição, com quatro dias de programação.

Performance do Coletivo Cartográfico. Foto: Ciro Bertolucci/divulgação

De 3ª (26) até 29/7, a Galeria Vermelho recebe ações de mais de 20 artistas e coletivos. Eles foram selecionados entre cerca de 180 projetos inscritos. Com nomes nacionais e internacionais, a mostra traz artistas como a dupla Dias & Riedweg, com ‘Nada Quase Nada’, no primeiro dia, às 21h, e Marcelo Cidade, que executa ‘Fuzilamento’, de 2012, na 5ª (28), às 20h30.

+ Nesta edição, a Verbo também apresenta mostra de vídeo com acervo das instituições francesas Centre National des Arts Plastiques e Centre National de la Danse. As obras, de artistas como Salla Tikkä, têm sessões entre 14h e 23h.

R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. 3ª (26) a 29/7, 20h/23h. Grátis. Programação completa: www.galeriavermelho.com.br

Enquanto isso, em Pinheiros

A partir de 4ª (27), a Galeria Mezanino também organiza sua mostra de performance, a Movimenta #2. Durante cinco dias, a segunda edição do evento ocupará tanto o espaço da galeria quanto seus arredores, como o Largo da Batata. Com direção artística de Luanna Jimenes, foram selecionadas ações de 17 artistas e coletivos – entre eles, Alexandre de Angeli, Shima e Fause Haten. R. Cunha Gago, 208, Pinheiros, 3436-6306. 4ª (27) a 31/7, 11h/21h. Grátis. Programação completa: www.galeriamezanino.com