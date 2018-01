O Divirta-se preparou um roteiro com boas mostras em cartaz em São Paulo. Aproveite, por exemplo, os últimos dias para conferir obras de Toulouse-Lautrec no Masp, entre pinturas, gravuras e cartazes. Recém-inaugurada, uma retrospectiva do modernista Di Cavalcanti é outra boa opção. Entre as nossas dicas, tem também uma mostra com gravuras do espanhol Francisco de Goya, que acaba de ser prorrogada até o fim de outubro.

