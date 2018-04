12 dicas de atrações infantis para este fim de semana

+ O grupo Pato Fu* (foto) estará no Sesc Santana para apresentar o show baseado no recente álbum ‘Música de Brinquedo 2’, que, como no primeiro disco, traz versões de clássicos do pop nacional e internacional interpretados com a ajuda de brinquedos, instrumentos em miniatura e monstros cantantes. O repertório inclui músicas como ‘Severina Xique-Xique’ (Genival Lacerda), ‘Livin’ La Vida Loca’ (Ricky Martin), ‘Every Breath You Take’ (The Police), ‘Mamãe Natureza’ (Rita Lee) e ‘I Saw You Saying’ (Raimundos), que prometem animar adultos e crianças. A banda mantém o núcleo original com Fernanda Takai, John Ulhoa e Ricardo Koctus. Livre. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. Hoje (6), 20h; sáb. (7), 14h e 20h; dom. (8), 18h. R$ 40 (crianças até 12 anos, grátis).

+ Com participação da orquestra Sinfonieta Tucca Fortíssima (foto), o espetáculo O Dragão Soprador, da série Aprendiz de Maestro, aborda a história dos instrumentos de sopro e conta com repertório de compositores como Vivaldi, Mozart e Haydn. 60 min. 3 anos. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 2344-1051. Sáb. (7), 11h. R$ 80/R$ 90.

CIRCO

Estupendo Circo di SóLadies

Feita só por mulheres, a apresentação mistura cenas de circo com músicas e poesia para falar sobre igualdade de gênero de forma lúdica. 55 min. Livre. Sesc Ipiranga. Praça Cinza. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (7), 16h. Grátis.

MÚSICA

Barbatuquices*

O grupo os Barbatuques apresenta uma aula-show, convidando a plateia a tocar, interagir e aprender a usar a sonoridade do corpo em divertidas brincadeiras musicais. No repertório, ‘Mãos à Obra e Pé na Tábua’ (Helô Ribeiro), ‘Quem Som?’ (João Simão), ‘O Samba da Minha Terra’ (Dorival Caymmi), além de clássicos do repertório do grupo, com adaptações e improvisos. Livre. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134. Dom. (8), 16h30. R$ 60.

O Dinossauro e o Dragão

A dupla Badulaque apresenta novo disco, com canções que mesclam violão elétrico, percussão e sapateado. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. Sáb. (7), 12h. R$ 5/R$ 17.

Rock Pauleirinha*

O show traz uma turma de animais roqueiros que vivem numa fazenda e decidiram criar uma banda para tocar um som bem pesado. As letras foram inspiradas em cantigas de roda e folclóricas de domínio público, fazendo uma divertida homenagem aos clássicos do estilo. Com Marcio Nigro, Ana Deriggi, Marcos Bowie, Luciano Vieira e Claudio Tchernev. Livre. Sesc Parque Dom Pedro II. Pça. São Vito, s/nº, Brás. Dom. (8), 16h. Grátis.

TEATRO

Bento Batuca

Com música ao vivo, o espetáculo dirigido por Edu Leão e Luciana Ramanzini acompanha a viagem de Bento, que descobre diversos ritmos de origem africana ao viajar pelo País. 60 min. Livre. Teatro Jaraguá (270 lug.). R. Martins Fontes, 71, Centro, 3255-4380. Estreia sáb. (7). Sáb., 11h; dom., 11h e 16h. R$ 40. Até 13/5.

Berenices

Do Grupo Morpheus Teatro, o espetáculo dirigido por Verônica Gerchman usa bonecos e máscaras para contar a história de Berenice. Com a chegada de seu novo irmão, a personagem precisa aprender a lidar com seus pensamentos e sentimentos. 50 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. (7) e dom. (8), 16h. R$ 40.

Bob Zoom em: O Trem de Ferro

Do canal do YouTube, a formiguinha azul encara aventuras ao som de clássicos como ‘A Baratinha’ e ‘Marcha Soldado’. 50 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5183-2800. A partir de sáb. (7). Sáb. e dom., 16h. R$ 60. Até 29/4.

DesPrincesa

Lila é convocada pela avó a arrumar o quarto. Lá, ela encontra um dinossauro inflável e vive aventuras. Dir. Vera Lamy. Livre. 55 min. CCSP (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, Liberdade, 3397-4002. Sáb. (7) e dom. (8), 16h. Grátis.

Henriques

Da Cia. Vagalum Tum Tum, é inspirada em Shakespeare e conta a história de um príncipe ar- ruaceiro que promete ser uma pessoa melhor. 60 min. Livre. Tucarena (200 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8453. A partir de sáb. (7). Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 27/5.

A Minicostureira

A peça infantil tem direção das irmãs Débora e Cynthia Falabella e conta a história de uma jovem tecelã, que embarca em uma jornada de autoconhecimento quando sua obra no tear se transforma em realidade. 60 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (7), 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

