12 atrações infantis para curtir na cidade

+ Na nova versão do musical Crianceiras, que traz poesias do gaúcho Mario Quintana, o intérprete Márcio de Camillo vê sua cidade invadida por enormes edifícios, até que outros três músicos chegam trazendo a primavera. 60 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia dom. (18). Dom. e fer., 12h. R$ 5/R$ 17. Até 1/5.

CIRCO

Alakazan – A Fábrica Mágica

Na tenda montada pelo Circo dos Sonhos, o espetáculo reúne performances de ilusionismo, música, teatro e dança, encenados por personagens como Alan e Kazani, que disputam a atenção da pequena Ly. 90 min. Livre. Av. Ricardo Jafet, 1.730, V. Mariana, 2076-0087. Sáb., dom. e fer., 16h, 18h e 20; 3ª e 6ª, 20h. R$ 30/R$ 50. Até 22/4.

O Besouro Mutante

O Grupo Namakaca circula por parques da cidade com o espetáculo, que acompanha três vendedores charlatões rodando o mundo com um elixir capaz de resolver todos os males. Com habilidades circenses, os três tentam convencer a plateia dos poderes do produto. 50 min. Livre. Pq. da Independência. Av. Nazareth, s/nº, Ipiranga. Dom. (18), 16h. Grátis.

Fábrica de Brinquedos

Com diversas técnicas circenses, o espetáculo da Cia. LaMala se passa em um laboratório onde um inventor maluco interage com brinquedos inusitados e uma boneca que tem vida. 50 min. Livre. Sesc Pompeia. Área de Convivência. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (17), 17h. Grátis.

O Jardim do Imperador

Da Cia. Pelo Cano, duas atrizes palhaças contam a história de um imperador que precisa escolher uma pessoa para ficar em seu lugar. Para se decidir, ele conta com a ajuda das plantas que ele mesmo cultiva. 60 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 25/3.

Operetinha do Sapato Falador

Com música ao vivo, a peça da Cia D’Alma, conta a história de Lino, doceiro talentoso, mas grosseiro. Ao comprar um par de sapatos mágicos por engano, ele descobre o valor da gentileza. 50 min. Livre. Teatro Eva Herz (168 lug.). Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Dom., 15h. R$ 30. Até 29/4.

O Show da Palhaça Rubra

Com músicas cômicas e poéticas, a artista Lu Lopes, que interpreta a Palhaça Rubra, comanda um show repleto de improvisos, interação com a plateia e canções de seus discos. 60 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lugares). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 25/3.

Tarde de Palhaçadas

Com texto e direção de Jairo Mattos, o espetáculo conta com três palhaços: o mestre de pista Batata, o cômico Pinhão e o ranzinza Espigão. Juntos, eles montam o picadeiro e apresentam cenas clássicas do circo brasileiro. 50 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 17h40. R$ 40. Até 30/6.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Histórias Fantásticas do Meu Travesseiro: O Sumiço do Tempo

No lançamento do livro infantil escrito por Camila Tarif e ilustrado por Marcelo Accarini, a Livraria NoveSete recebe a atriz Rubia Konstantyni, que dará vida aos personagens em leitura da obra. R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. Sáb. (17), 16h. Grátis.

MÚSICA

O Dinossauro e o Dragão

O dueto Badulaque apresenta novo disco, com canções que misturam violão elétrico, percussão, sons corporais e sapateado. Neste sábado (17), o músico André Hosói participa tocando bandolim. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. Sáb., 12h. R$ 5/R$ 17. Até 7/4.

Barulhinho Barulhão

O show do Grupo Tiquequê apresenta canções inéditas e coreografias repletas de objetos inusitados e percussão corporal. O repertório inclui sucessos e novidades, como ‘Trava-língua’ e ‘Dente Mole’. 60 min. Livre. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (17) e dom. (18), 16h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

TEATRO

Fazendo Cena – Invadindo os Bastidores

Após assistir à peça ‘Caixa Mágica’, que aborda a história do teatro e tem direção de Cris Lozano, é possível conhecer os bastidores do espetáculo, em passeio feito por técnicos. 50 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Dom (18), 11h. R$ 80.