11ª edição da SP-Arte/Foto e estreia da Semana de Arte movimentam a agenda de exposições

São Paulo recebe duas feiras: a SP-Arte/Foto chega à sua 11ª edição; e a Semana de Arte é novidade no circuito

+ Voltada à fotografia contemporânea, a 11ª edição da SP-Arte/Foto reúne 32 galerias de arte. As novidades deste ano incluem a participação da DOC Galeria – com obras de artistas como Otto Stupakoff e Gabriel Chaim (foto) – e da Janaina Torres Galeria. Entre os estandes, serão exibidos nomes como Claudia Jaguaribe (Casa Nova), Caio Reisewitz (Luciana Brito Galeria) e Steve McCurry (Babel). Pela primeira vez, haverá visitas guiadas pela feira, com nove sessões diárias, das 14h30 às 18h30 (retirar senha 30 min. antes). Já na 5ª (24) e no dia 25/8, das 16h30 às 18h30, o ciclo ‘Talks’ recebe debates com especialistas – no segundo dia, tem Simon Baker, curador da Tate Modern (retirar senha 30 min. antes).

JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, 3º piso, V. Olímpia. 5ª (24) a 26/8, 14h/21h; 27/8, 14h/20h. Grátis.

+ A primeira edição da Semana de Arte tem levado, desde o dia 14/8, uma programação paralela a vários espaços da cidade. Mas é de hoje (18) até domingo (20) que ocorre sua atração principal: uma feira com 39 galerias nacionais e internacionais. Entre elas, Luisa Strina, Nara Roesler e Vermelho.

Hotel Unique. Av. Brig. Luís Antônio, 4.700, Jd. Paulista. Hoje (18) e sáb. (19), 12h/20h; dom. (20), 12h/18h. R$ 80.