Confira o roteiro de música da semana

Sáb. (2)

Cleber Silveira

O acordeonista segue a trilha de mestres como Orlando Silveira, Caçulinha e Luiz Gonzaga.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (2), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Clube do Balanço

Comemorando 15 anos de carreira, o grupo é um dos expoentes da atual cena do samba-rock. Neste show, os músicos fazem retrospectiva de sua trajetória. Destaque para as músicas do álbum ‘Menina da Janela’, lançado em 2014.

Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos (300 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (2), 17h. Grátis.

Graça Braga

Candeia é o compositor que a cantora homenageia neste show. Ela relembra ‘Dia de Graça’, ‘O Último Bloco’, ‘Era Quase

Madrugada’, entre outras músicas.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (2), 20h. Grátis.

Dom. (3)

Lela Simões

Acompanhada pelo quarteto Pra Lá de Trinta, formado por Tiago André (violão), André Luiz (cavaquinho), Renato Luiz (percussão) e Vini Batucada (percussão), a cantora interpreta clássicos do samba.

Sesc Bom Retiro. Praça de Convivência (350 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Dom. (3), 16h. Grátis.

Maria Alcina

‘Paraíba’, ‘Baião’, ‘Sabiá’, ‘Qui Nem Jiló’ e outras 16 canções escritas por Luia Gonzaga fazem parte do show ‘Asa Branca’.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Dom. (3), 18h30. Grátis.

Pedro La Colina e Cañveral

O cantor e percussionista chileno vem acompanhado pelo sexteto Cañaveral. Na apresentação, ele homenageia os grandes compositores e intérpretes da música caribenha, como Benny Moré, Issac Delgado, Ruben Blades e outros.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (3), 21h30 (abertura, 20h). R$ 32. Cc.: todos. Cd: todos.

Sandália de Prata

Com a vocalista Ully Costa à frente, o grupo transita por gafieira, partido alto e samba-rock. No repertório, músicas dos

álbuns ‘Sandália de Prata’ (2006), ‘Samba Pesado’ (2009) e ‘Desafio ao Galo’ (2011).

Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos (300 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (3), 16h30. Grátis.

Viegas

O rapper mistura vários estilos, entre eles reggae, rock e dancehall. Ela apresenta o repertório do álbum ‘Alquimia Sonora’, bancado via financiamento coletivo. A vida na periferia e seus desafios é uma das temáticas do trabalho.

Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (3), 16h. Grátis.

5ª (7)

Lady Zu

Um dos principais nomes da disco music nacional, a cantora, revelada em 1978, apresenta-se acompanhada por três músicos. ‘A Noite Vai Chegar’, ‘Hora da União’ e ‘Que Beleza (Imunização Racional)’ são interpretadas por ela.

Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos (300 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (7), 19h. Grátis.

Martinho da Vila

‘Canta, Canta Minha Gente!’ é o nome do show que o cantor e compositor apresenta. Além de diversos sucessos – ‘O Pequeno Burguês’, ‘Canta Canta Minha Gente’, ‘Ex-Amor’ – ele interpreta sambas-enredo.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (7), 21h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mustache & Os Apaches

Tendo o folk como principal influência, o quinteto formado em São Paulo apresenta músicas de seus dois álbuns. ‘Time Is Monkey’, o mais recente deles, foi lançado no ano passado.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (7), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Turma do Pagode

‘Mania do Brasil’ é o nome do trabalho mais recente do grupo, com inéditas e três regravações. ‘De Corpo e Alma’ e ‘Melhor Amigo’ estão no repertório.

Carioca Interlagos (1.000 lug). Av. Atlântica, 3.797, Interlagos, 5666-2267. 5ª (7), 23h (abertura). R$ 35/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

A Gente Faz a Festa

Péricles, Thiaguinho e Chrigor, ex-membros do grupo Exaltasamba, comandam a segunda temporada do projeto, em que interpretam clássicos do pagode. Os cantores Hellen Caroline e Lucas Morato fazem a abertura da apresentação.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 3ª (5), 23h (abertura da casa, 21h). R$ 50/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.