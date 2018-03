11 porções de boteco para experimentar em São Paulo

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bar Original

Entre as sugestões do bar estão as coxinhas (R$ 28, 5 unid), os croquetes feitos de salame com queijo brie (R$ 33, 6 unid.; foto) e a porção de torresmo (R$ 16). R. Graúna, 137, Moema, 5093-9486. 17h/2h (sáb. e fer., 12h/3h; dom., 12h/22h; 2ª a 4ª 17h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Alto da Harmonia

Com lounge, música ambiente e rooftop com vista para o bairro, o bar serve petiscos como a lula à dorê (R$ 39), empanada em quinoa, molho de tamarindo e maionese da casa. R. Harmonia, 271, V. Madalena, 2528-1241. 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Benzina

No bar recém-inaugurado, o cardápio conta com opções como a ‘Batata’ (R$ 15; foto), bolinhas assadas no sal grosso com alho e alecrim; ‘Cake of Rain’ (R$ 15), salgado feito com carne-seca, queijo de coalho grelhado, geleia de pimenta biquinho e brotos de coentro; e a ‘Manjubinha and Chips’ (R$ 18), tempurá com chips de tubérculos. R. Girassol, 396, V. Madalena, 3031-2008. 18h/2h (fecha dom. e 2ª). Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V.

Boteco São Bento

No cardápio, a ‘Coxinha São Bento’ (R$ 34,90, 8 unid.; foto) é recheada de mortadela temperada com limão-siciliano e massa de mandioquinha. R. Mourato Coelho, 1.060, V. Madalena, 3817-5296. 12h/2h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cão Véio

No gastropub do chef Henrique Fogaça, o cardápio lista porções como o ‘Bom Pra Cachorro’ (R$ 32), bolinho de arroz temperado com pimenta dedo-de-moça e parmesão, acompanhado por molho de tomate picante, e o ‘Husky Siberiano’ (R$ 35; foto), lula tostada com alho, tomate e salsa – acompanha uma porção de pão. R. João Moura, 871, Pinheiros, 4371-7433. 12h/16h e 18h/0h (fecha 2º). Cc.: todos. Cd.: todos.

Gràcia Bar

Batizada em homenagem ao distrito de Gràcia, em Barcelona, a casa tem decoração inspirada na cidade catalã. Entre as porções, o ‘Mix Burgers’ (R$ 42; foto) serve cinco combinações diferentes de hambúrguer, à escolha do cliente. R. Coropés, 87, Pinheiros, 2306-5478. 12h/16h e 18h/ últ. cliente (2ª, 12h/16h; dom., 18h/últ cliente). Cc.: todos. Cd.: todos.

Guarita

Clássico de boteco, o ‘Bolovo’ (R$ 9; foto) leva carne moída temperada em uma metade e meio ovo cozido na outra, cobertos com massa de coxinha. Também fazem parte do cardápio petiscos como coxinha (R$ 15, 3 unid.) e o ‘Bolinho do Momo’ (R$ 7,50), de arroz, queijo e calabresa. R. Simão Álvares, 952, Pinheiros, 3360-3651. 18h/20h (sáb., 13h/2h; dom., 13h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

IPO Bar

O bar serve os clássicos ‘Dadinhos de Tapioca’ (R$ 25; foto), que acompanham geleia de pimenta da casa, e bruschettas (R$ 26), como a de cogumelos à provençal com bechamel e parmesão. R. Mota Pais, 32, V. Ipojuca, 3853-6178. 19h/1h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Isola Bar

Instalado no Shopping JK Iguatemi, o menu criado pelo chef Rodrigo Queiroz tem releituras de comida de boteco, como o ‘Crocchette di bacalá alla “Donna Lila”’ (R$ 55), receita do clássico bolinho de bacalhau preparada exatamente como a avó do chef fazia antigamente (R$55; foto). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 3168-1333. 15h/23h (5ª, 15h/00h30; 6ª, 16h/00h30; sáb., 17h/00h30; dom., 21h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

MeGusta

O bar lista ceviches, pratos, sanduíches e petiscos, como a ‘Quesadilla’ (R$ 24; foto), massa de tortilha com queijo e tomate picante, e a ‘Tortilla’ (R$ 35), feita com frango agridoce, queijo derretido, avocado, repolho roxo, picles de cebola roxa e gotinhas de pimenta. R. Bela Cintra, 1.551, Consolação, 3081-8358. 19h/0h30 (6ª, até 1h; sáb., 14h/1h; fecha dom. e 2ª). A, E, M e V. Cd.: A, E, M e V.

Terço

O bar serve as ‘Meatballs’ (R$ 36), bolinhas de carne com molho de tomate rústico gratinado com parmesão. R. Baltazar da Veiga, 246, Vila Nova Conceição, 3562-2192. 12h/15h e 19h/23h30 (6ª, 12h/15h e 19h/1h; sáb., 13h/1h; dom., 13h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.