Festival de Cinema Latino exibe filmes de 17 países

Realizado em dez espaços da cidade a partir de quinta (30), o 10º Festival de Cinema Latino Americano exibe 111 filmes recentes produzidos em 17 países da América Latina e do Caribe, alguns inéditos no Brasil. A programação inclui pré-estreias e debates, além da reexibição de alguns títulos, caso das mostras dedicadas a Hector Babenco e Lírio Ferreira, homenageados da edição deste ano.

Entre os destaques estão novos filmes de Tata Amaral (‘Trago Comigo’) e Christiano Burlan (‘Sermão dos Peixes’). ‘Ato, Atalho e Vento’ (foto), novo longa de Marcelo Masagão, será exibido no dia 3/8, às 20h, no Reserva Cultural – após a sessão haverá debate com a psicanalista Maria Rita Kehl e o crítico Jean-Claude Bernardet, mediados pelo jornalista Ricardo Calil. Todos as sessões têm entrada gratuita.

Veja a programação completa em: http://oesta.do/lacino.