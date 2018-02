10ª Mostra Mundo Árabe de Cinema exibe mais de 30 filmes sobre o tema

Realizada de quarta (12) até 12/9, esta é a maior edição da Mostra Mundo Árabe de Cinema, voltada para o a recente produção audiovisual árabe – a programação tem mais de 30 filmes exibidos em nove espaços da cidade, além de debates e bate-papos. O tema deste ano é o diálogo do cinema com outras artes, da literatura à música, e, em homenagem ao escritor Raduan Nassar, ‘Lavoura Arcaica’ (2001) será exibido. O filme de abertura, do marroquino Kamal Kamal, é ‘Sotto Voce’ (2013) – a trama, que se passa em meio à Guerra da Argélia, tem sua primeira exibição no Brasil dentro do festival.

CineSesc:

4ª (12):

19h – Sotto Voce (2013), de Kamal Kamal, seguido de debate com o sociólogo e professor Miguel Chaia.

5ª (13):

19h – A Casa das Amoreiras (2013) e Karama Não Tem Muros (2012), de Sara Ishaq

21h – O Estreito Fragmento da Meia-Noite (2014), de Tala Hadid.

Serviço: CineSesc. R. Augusta, 2075, Cerqueira César, metrô Consolação. R$ 12.

CCBB:

5ª (14):

17h30 – A Revolução do Ano (2014), de Diogo Faggiano.

19h30 – Próxima Estação Musical: Marrocos (2015), de Fermin Muguruza.

Serviço: Centro Cultural Banco de Brasil (CCBB). R. Álvares Penteado, 112, Centro, metrô São Bento ou Sé, 3113-3651. R$ 4.