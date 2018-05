10 peças infantis em São Paulo para aproveitar em família

Feio – O Musical do Patinho

Com direção de Rafael de Castro, o espetáculo do Grupo Artemis de Teatro é uma adaptação do conto de Hans Christian Andersen, que retrata a história de um pato considerado estranho por ser diferente. 60 min. Livre. Teatro Dr. Botica (253 lug.). Shopping Metrô Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº, 2090-7400. Sáb. e dom., 14h. R$ 40. Até 27/5.

A Caixa Encantada

Na história, uma menina solitária, que, diariamente, reclama de ir à escola, descobre o poder da imaginação que os livros proporcionam. No espetáculo, a realidade se manifesta por meio de releituras de contos clássicos da literatura – a protagonista, com toda a sua pureza, interfere na vida desses personagens, revelando que precisa de alguém que a ouça. Livre. Paidéia Associação Cultural. R. Darwin, 153, S. Amaro, 5522-1283. Sáb., 17h. R$ 20. Até 26/5.

Gagá

O diretor Marcelo Romagnoli se inspira no teatro do absurdo para falar sobre velhice e infância. No enredo, Lelé e Tantã preparam uma surpresa para seu cuidador, o Sr. Gagá. 60 min. 3 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb., 16h. R$ 40. Até 27/5.

O Gigante Adamastor

Da Cia. O Grito, a peça é inspirada no ‘Canto V’ de ‘Os Lusíadas’, obra de Luís Vaz de Camões. Na adaptação de Heloisa Prieto, Adamastor habita um local chamado Circo das Tormentas, que monta acampamento na cidade onde mora Zito. Quando seu irmão mais velho, Pedro, some misteriosamente, o caçula deverá enfrentar desafios envolvendo a nova atração e seus seres mitológicos. 50 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 3/6.

Henriques

Da Cia. Vagalum Tum Tum, é inspirada em Shakespeare e conta a história de um príncipe arruaceiro que promete ser uma pessoa melhor. 60 min. Livre. Tucarena (200 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8453. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 27/5.

Hoje o Escuro Vai Atrasar para que Possamos Conversar

Inspirado pelo romance ‘De Repente, Nas Profundezas do Bosque’, do israelense Amós Oz, o primeiro espetáculo infantil do Grupo XIX de Teatro apresenta um vilarejo onde não vive mais nenhum animal – todos fugiram da região e passaram a ser considerados seres quase mitológicos, lembrados apenas nas aulas da professora Rafaela. O mistério aumenta quando Luna, colega de Santi e Clara, também some do bosque após sofrer bullying. 60 min. Livre. CCBB (90 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 20. Até 23/6.

O Mágico de Oz – O Musical

Do diretor italiano Billy Bond, o espetáculo musical conta com elenco de 32 atores, 80 figurinos e muitos efeitos especiais. Na história, Dorothy é levada por um tornado até uma terra mágica e distante, onde conhece o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão. Juntos, eles buscam o mágico de Oz para realizar seus desejos. 105 min. Livre. Teatro Bradesco (1.457 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, 3670-4100. Sáb., 15h30; dom., 15h. R$ 50/R$ 150. Até 9/7.

Mequetrefe Sorrateiro

Com direção de Marcello Airoldi, o espetáculo aborda o universo de Menino (foto), que se vê diante da separação dos pais e tem seus prazeres e conhecimentos roubados por um ser desconhecido. 60 min. Livre. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 24/6.

Pescadora de Ilusão

Inspirado no livro ‘A Mulher que Matou os Peixes’, de Clarice Lispector, o espetáculo reúne Carol Badra e Kátia Daher, que se revezam em sete personagens para defender a mãe que esqueceu de alimentar os peixes de seus filhos. 60 min. Livre. Sesc Pinheiros. Auditório (3º andar). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 24/6.

Scaratuja

Para bebês de até 3 anos, o espetáculo explora linguagem não verbal e desenvolve cenas a partir de linhas e desenhos. Cada sessão reserva 25 minutos para as crianças explorarem o espaço e interagirem com os atores no final. 50 min. 0 a 3 anos. Teatro Vivo (58 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. Sáb. e dom., 15h. R$ 100/R$ 120. Até 1º/7.