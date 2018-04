10 peças de teatro para assistir com as crianças em São Paulo

Os Três Mosqueteiros

Da Cia. Viradalata, a peça é uma adaptação do livro de Alexandre Dumas e aborda temas como amizade e luta por poder. A montagem tem 20 personagens, todos interpretados por três atores (foto). 60 min. Livre. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom., 15h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 20/5.

Bento Batuca

Com música ao vivo, o espetáculo dirigido por Edu Leão e Luciana Ramanzini acompanha a viagem de Bento, que descobre diversos ritmos de origem africana ao viajar pelo País. 60 min. Livre. Teatro Jaraguá (270 lug.). R. Martins Fontes, 71, Centro, 3255-4380. Sáb., 11h; dom., 11h e 16h. R$ 40. Até 13/5.

Bob Zoom em: O Trem de Ferro

No espetáculo, a formiguinha azul, sucesso no canal do YouTube, encara aventuras com seus amigos ao som de clássicos do cancioneiro popular, como ‘A Baratinha’, ‘Pintor de Jundiaí’ e ‘Marcha Soldado’. 50 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5183-2800. Sáb. e dom., 16h. R$ 60. Até 29/4.

Circo Secreto

O teatro de bonecos da Cia. Mevitevendo acompanha duas cabeças gigantes, que vivem diversos personagens e se divertem em um universo fantástico. 50 min. Livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 22/4.

Cora, Doce Poesia

Do Núcleo Caboclinhas, o espetáculo apresenta de forma lúdica a vida e a obra da poeta Cora Coralina, misturando música, dramaturgia e poesia. 55 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. Dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 22/4.

Darwin BR

Da companhia BuZum!, o espetáculo é baseado na passagem de Charles Darwin pelo Brasil durante sua viagem ao redor do mundo. Bonecos de vários tamanhos e cores compõem a história. 50 min. Livre. Teatro Décio de Almeida Prado (186 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi, 3079-3438. Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até 15/4.

Henriques

Da Cia. Vagalum Tum Tum, é inspirada em Shakespeare e conta a história de um príncipe arruaceiro que promete ser uma pessoa melhor. 60 min. Livre. Tucarena (200 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8453. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 27/5.

Hoje o Escuro Vai Atrasar para que Possamos Conversar

Inspirado pelo romance ‘De Repente, Nas Profundezas do Bosque’, do israelense Amós Oz, o primeiro espetáculo infantil do Grupo XIX de Teatro apresenta um vilarejo onde não vive mais nenhum animal – todos fugiram da região e passaram a ser considerados seres quase mitológicos, lembrados apenas nas aulas da professora Rafaela. O mistério aumenta quando Luna, colega de Santi e Clara, também some do bosque após sofrer bullying. 60 min. Livre. CCBB (90 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 20. Até 23/6.

Operetinha do Sapato Falador

Com música ao vivo, a peça da Cia D’Alma conta a história de Lino, doceiro talentoso, mas grosseiro. Ao comprar um par de sapatos mágicos por engano, ele descobre o valor da gentileza. 50 min. Livre. Teatro Eva Herz (168 lug.). Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Dom., 15h. R$ 30. Até 29/4.

O Príncipe que Não Sabia de Nada

O musical infantil com texto de Atilio Bari e direção de Alan Pires aborda temas como preconceito e educação. Na história, um rei está prestes a ganhar um herdeiro que, segundo o mago, nunca saberá ler. Desesperado, ele entrega o bebê a um velho sapateiro. Mais tarde, seu arrependimento provoca consequências inusitadas e prejudica todo o povoado. 55 min. Livre. Teatro Gil Vicente (99 lug.). Av. Rudge, 315, Barra Funda, 98505-4224. Sáb., 16h; dom., 15h. R$ 40. Até 12/5.