10 espetáculos de dança para assistir esta semana em SP

São Paulo Companhia de Dança

Dirigido por Inês Bogéa, a companhia participa da Virada Cultural levando ao palco três coreografias que integram seu repertório: o Grande Pas de Deux de ‘Dom Quixote’, de 2012; ‘Gnawa’ (foto acima), de 2005; e ‘Pivô’, de 2016. 90 min. Livre. Galeria Olido. Sala Olido (293 lug.). Av. São João, 473, metrô República, 3331-8399. Dom. (21), 16h30. Grátis.

Vem Dançar

A Cisne Negro Cia. de Dança realiza sessão beneficente de coreografia de seu repertório, com renda revertida para a ONG Horas da Vida. Precedido de palestra da bailarina Ana Botafogo, o espetáculo conta a história da dança através dos tempos, destacando a figura de Luís XIV, o Rei Sol, responsável pela divulgação massiva do balé no mundo. 60 min. 12 anos. Teatro Hebraica (523 lug.). R. Hungria, 1.000, Pinheiros, 3818-8800. Sáb. (20), 21h. R$ 100.

Winterreise

Com coreografia de Ismael Ivo, o Balé da Cidade interpreta obra composta por Schubert em 1827.

A peça, que traz reflexões sombrias de um viajante, é interpretada por 12 bailarinos, um barítono

e um pianista. 80 min. Livre. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (19), 16h; sáb. (20), 18h. R$ 20. Virada Cultural: sáb. (20), grátis.

Um Certo Canto Brasileiro

A Studio 3 Cia. de Dança interpreta canções que foram consagradas por artistas como Cartola, Elizeth Cardoso e Tom Jobim. O trabalho tem coreografia de Anselmo Zolla e conta com participação especial da bailarina Vera Lafer. 60 min. Livre. Masp. Vão Livre. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Sáb. (20), 16h. Grátis.

Cisne

Com direção e coreografia de Dinah Perry, o espetáculo propõe uma reflexão sobre questões íntimas do homem e da mulher, tratando sentimentos intensos de forma lúdica. 60 min. Livre. Teatro Ruth Escobar (370 lug.). R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 3289-2358. A partir de dom. (21). Dom., 16h. R$ 40. Até 4/6.

Estranhos Seres Nebulosos e Ilusórios

O espetáculo da Cia. Artesãos do Corpo é inspirado na obra do fotógrafo japonês Tatewaki Nio e interroga temas como a coexistência nas cidades contemporâneas. Dir. Mirtes Calheiros. 50 min. Livre. Praça das Artes. Vão Livre. Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. 6ª, 11h e 18h. Grátis. Até 6ª (19).

Obrigado por Vir

Nas comemorações de seus 20 anos, A Key Zetta e Cia. apresenta versão especial do espetáculo concebido pelo grupo em 2005, que aborda relações afetivas. Com participação do bailarino japonês Toshi Tanaka, o trabalho traz ainda artistas que já fizeram parte da companhia. 90 min. 12 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (19), 21h. R$ 7,50/R$ 25.

Okinosmóv – Um Ballet Nada Russo

Com direção de Chris Belluomini, o Núcleo Luz, destinado a jovens de baixa renda, apresenta coreografia cuja dramaturgia se baseia na inquietação e na incerteza humana. 90 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Sáb. (20), 21h; dom. (21), 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Porque Somos Mutantes

A Cia. Fragmento de Dança parte da obra do escultor e fotógrafo Jason Taylor e de procedimentos utilizados por estátuas vivas para discutir processos em que se perde o registro do que somos, como no Mal de Alzheimer. 60 min. 12 anos. Kasulo Espaço de Cultura e Arte (50 lug.). R. Sousa Lima, 300, Barra Funda, 3666-7238. 5ª (25) a 27/5, 21h; 28/5, 19h. R$ 10.

Tadashi Endo

O bailarino japonês é um dos maiores representantes do Butoh-Ma: técnica que usa o mínimo de movimento para alcançar o máximo de tensões. Hoje (19), às 20h, ele apresenta ‘One-Nine-Four-Seven’ (60 min), em que destaca suas raízes japonesas. No sábado (20), às 20h, encena ‘Fukushima Mon Amour’ (50 min), sobre sua reação com o tsunami ocorrido no Japão em 2011. No domingo (21), às 19h, o bailarino traz o solo ‘MA’ (50 min), sobre fronteiras simbólicas e pessoais entre Japão e Europa. 10 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (254 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Grátis (retirar ingresso 1h antes).