10 atrações, shows e passeios para aproveitar o feriado em São Paulo

1900 Pizzeria

Para comemorar seus 35 anos nesta terça-feira (1º), a 1900 Pizzeria dará 50% de desconto em todas as pizzas. Antes de provar uma das redondas, peça o ‘Panino’ (R$ 25,10), fatia de pão recheado de calabresa, muçarela e cebola. Especialmente para a data, a rede criou a ‘TrentaCinque’ (R$ 94,90; foto), que leva alcachofra, tomatinhos, burrata, presunto parma e rúcula. Do cardápio de redondas, vale provar também a ‘Zucchini’ (R$ 73,30), com abobrinha fatiada e queijo de cabra. R. Sócrates, 598, Chácara Flora, 5575-1900. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/1h).

Chico Brown

Depois de se tornar parceiro musical do avô, Chico Buarque, ele mostra seu trabalho autoral. Filho de Carlinhos Brown, o cantor e compositor faz show com pitadas de reggae, pop e jazz. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (1º), 21h (abertura, 19h). R$ 35/R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

A Cor do Som

Pioneiro na mistura de rock com ritmos brasileiros, o grupo celebra 40 anos de carreira relembrando ‘Abri a Porta’, ‘Zanzibar’ e outros hits. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 3ª (1º), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Isadora Canto

Reconhecida por seus trabalhos com crianças, a cantora apresenta o show ‘Bem Vindo Meu Novo Ser’, dedicado a mulheres em diferentes estágios da maternidade. Teatro MorumbiShopping. Estacionamento do Piso G1 (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. 3ª, 21h. R$ 50. Até 29/5. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Moacyr Luz e Samba do Trabalhador

Gravado por artistas como Beth Carvalho, o compositor apresenta sua tradicional roda de samba, interpretando músicas próprias e de outros compositores célebres do estilo. Sesc Ipiranga. Quintal. R. Bom Pastor, 822, 2215-8418. 3ª (1º), 16h. Grátis.

Nas Telas

O Itaú Cultural recebe a mostra, que exibe uma seleção de filmes marcantes da geração de 1968 – seja por seu contexto histórico e político, seja por sua relevância no mercado cinematográfico. A programação se desenvolverá ao longo das próximas três terças-feiras do mês, começando no feriado de 1º de maio. Às 19h, o evento abre com ‘Bla Bla Bla’, de Andrea Tonacci. Depois, é a vez do clássico ‘O Bandido da Luz Vermelha’, dirigido por Rogério Sganzerla. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Negra Melodia

As cantoras Teresa Cristina, Juçara Marçal e Izzy Gordon celebram a música negra brasileira e seus compositores, passando por samba, soul e blues. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (1º), 17h. Grátis.

Rauzitos

Em homenagem ao cantor Raul Seixas, a banda apresenta, no feriado, um show para crianças, com clássicos do repertório do roqueiro. Não devem faltar canções como ‘Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás’ e ‘Maluco Beleza’. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 3ª (1º), 18h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Romance em Durango

Na calçada do Restaurante Ramona, o bazar recebe expositores de cerâmicas, quadros e outros itens para presentear no Dia das Mães. Para comer, o cardápio terá hambúrgueres, queijos, chopes e sidras, enquanto a banda Electric Hendrix Ensemble anima o evento com muito jazz. Av. São Luís, 282, República, 3258-6385. 3ª (1º), 13h/19h. Grátis.

Toquinho

O parceiro de Vinicius de Moraes relembra sucessos como ‘Aquarela’, em show com a participação da cantora Camilla Faustino. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (1º), 21h. R$ 160/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.