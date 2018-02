‘007 Contra Spectre’ traz Bond em meio a vigilância digital

Quando o espião britânico James Bond estreou no cinema, em 1962, a internet nem existia. Mas, ao longo de suas encarnações, com versões de Sean Connery e Roger Moore, o agente foi sempre moderno e atual – da tecnologia que usa aos vilões que enfrenta. 007 Contra Spectre, 24º filme da franquia, gira em torno de vigilância e privacidade, numa trama que traz à mente o WikiLeaks e o americano Edward Snowden.

Bond (Daniel Craig) inicia o filme numa missão paralela ao seu trabalho para o MI-6. Apesar de responder a M. (Ralph Fiennes), diretor do serviço de inteligência, ele segue por conta própria uma pista misteriosa que o leva ao México e o faz desvendar a existência de uma organização secreta e maléfica. Bond não sabe exatamente quais são suas atividades, mas aos poucos descobre que ela é uma ameaça global.

Enquanto o espião tenta se movimentar sem a ciência do MI-6, a própria agência sofre uma crise. Ela é incorporada ao MI-5, outra seção do serviço de inteligência britânico, e resiste à criação do Nove Olhos, iniciativa que consiste em compartilhar os dados sigilosos de nove países, numa ofensiva de vigilância digital.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar do tema atual, ‘Spectre’ é um filme de espiões quase à moda antiga: a ação é menos mirabolante e espetacular do que em outros filmes da série, e o longa se desenrola aos poucos. Apesar de ser menos

frenético, não falta espaço para pancadaria.