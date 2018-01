Alckmin pediu à Secretaria de Justiça urgência no processo de reconhecimento de comunidades quilombolas do Estado. Com isso, as famílias comprovadamente descendentes de quilombos entram em programas sociais específicos.

A ordem do governador será repassada ao Instituto de Terras em reunião nos próximos dias.

Em 2005, no primeiro mandato, Alckmin liberou verba para o reconhecimento de dez dessas comunidades. Sete anos depois, apenas metade delas passou por estudos e foi reconhecida, segundo dados apresentados pela deputada Leci Brandão.

O documento diz ainda haver cerca de 40 comunidades, somando 5 mil famílias, na fila do reconhecimento.

Na mesma reunião, o governador prometeu campanha para dar mais publicidade à lei que criminaliza o racismo.