O Governo do Estado espera inaugurar o novo MAC dia 28 – no prédio que era do Detran, no Ibirapuera. Só preocupa a demora da Companhia Paulista de Obras e Serviços em viabilizar terreno para as 300 vagas de estacionamento.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.