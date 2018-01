O carnaval nem começou mas a SP Turis já pode por seu bloco na rua. Uma pesquisa sobre os frequentadores do Anhembi nos últimos dez anos revela que o número de turistas presentes no sambódromo cresceu de 10% para 29% do total dos festeiros.

E as mulheres continuam sendo maioria, embora tenham diminuído ao longo da década. Em 2005 elas representavam 60%. Na nova pesquisa, eram 53%.