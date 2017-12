Nem todos na CBF aprovaram a ideia de ver o Maracanã iluminado com as cores da seleção campeã ao fim do torneio. Reza a lenda que, em 1950, a prefeitura do Rio resolveu pintar o estádio, recém-construído, nos tons da bandeira do campeão. O antigo Maracanã era… azul-celeste.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.