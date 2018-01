Brasil pegando fogo, ansiedade no grau máximo, iniciativa privada totalmente desestimulada, Lázaro de Mello Brandão tem se mostrado tranquilo.

Quem conversa com o presidente do conselho de administração do Bradesco percebe que, do alto de seus 90 anos, ele não mais se impressiona com a montanha russa da política e da economia do País.

E, como porta de saída para essa crise econômica, ele aponta… a agricultura.