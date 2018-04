‘Zeliguiando’

Numa inauguração em Itu, na terça, José Serra, bem-humorado, brindou a plateia com replays de Maluf e Lula. Do primeiro, ao dizer “fizemos mais Fatecs do que tudo o que foi feito do descobrimento até 2007”.

Do segundo: “Poderia dizer que nunca antes, na história do Estado, foram abertas tantas escolas…” A gargalhada foi geral.

