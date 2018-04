Zelig & zelig

Tudo igual. Nicolas Sarkozy não veio para abertura do Ano da França no Brasil assim como Lula também não foi para o Ano do Brasil na França, em 2005.

No entanto, Sarkozy vai pisar em solo brasileiro dia 7 de setembro. Como Lula foi à França, naquele ano, prestigiar o 14 de julho.

