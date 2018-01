Zé Celso chama Fernanda Montenegro ao palco no final de ‘O Rei da Vela’

A sessão de domingo de O Rei da Vela teve final solene. O diretor Zé Celso Martinez chamou ao palco “a xamã do teatro”, Fernanda Montenegro – que viu o espetáculo com a filha, Fernanda Torres.

A atriz elogiou a montagem, em especial a atuação de Renato Borghi. E concordou com a filha, segundo a qual seu neto Joaquim “tem de ver isso”.

Outras celebridades

estavam presentes

Além de mãe e filha, lá estavam Wagner Moura, Mário Sergio Cortella, Zuza Homem de Mello, Ricardo Ohtake e Camila Márdila, entre outros.

Em tempo: Fernandinha lança hoje seu romance A Glória e Seu Cortejo de Horrores no Teatro Oficina. Com leitura do texto por ela, por sua mãe, mais Antonio Fagundes e Zé Celso.

