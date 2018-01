Zé Genoino assumiu o comando da tropa de choque que quer emplacar Ciro Gomes como candidato do PT em São Paulo.

A missão, com aval da bancada petista no Congresso, é desconstruir as opções Fernando Haddad e Emídio de Souza.

A preocupação geral é que a decisão saia logo, para se mobilizar a militância.