Aos 83 anos, Pepe – zagueiro da Seleção Brasileira de 1958 – se emocionou ao ver as fotos do livro Seleção Nunca Vista – que será lançado no dia 28 no Museu do Futebol.

O ex-jogador, inclusive, pediu de presente uma foto na qual aparece assobiando e afirmou fazer questão de vir de Santos até o SP para conferir o evento ao vivo.