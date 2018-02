Foto: Paulo Giandalia/AE



Ele desenha desde sempre, mas só resolveu “pintar de verdade” há três anos. O suficiente para decolar no exterior. Com quadros expostos na Itália e dois projetos em andamento, uma mostra em Munique e outra individual em Tóquio, Yusk, que usa as raízes japonesas como principal inspiração, prova que não brinca em serviço: “Pinto todos os dias, sem exceção.”

