Nenhuma das inúmeras especulações sobre a saúde do doleiro Alberto Youssef chegou perto do que ele realmente teve: desnutrição. Segundo fonte ligada diretamente à família, o doleiro passou mal e desmaiou. Ante os antecedentes que tinha com problemas cardíacos, foi internado, inclusive com suspeita de envenenamento. Depois de todos os exames feitos, ele está sendo cuidado na UTI, em quadro estável, e guardado por uma forte escolta.

