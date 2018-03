Yes, nós temos…

A decisão da Secretaria da Cultura de contratar o escritório suíço Herzog & De Meuron para projetar o novo Teatro de Dança, de R$ 300 milhões, pode parar na Justiça. O Sindicato da Arquitetura e da Engenharia decidiu entrar, nesta semana, com uma ação contra a opção do Estado de São Paulo.



O sindicato é contra a entrada de estrangeiros? Não exatamente. “Nós acreditamos que a secretaria burlou a lei: um processo deste tipo exige licitação”, afirmou ontem Cesar Bergstrom, do Sinaenco.

