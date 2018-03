Xuxa continua no hit parade mesmo afastada dos programas para crianças. De acordo com levantamento do Ecad, Parabéns da Xuxa, Ilariê e Uni duni tê estão no ranking das canções mais tocadas em festas.

A versão de parabéns da apresentadora é a única canção infantil que aparece no top 15 nos últimos 4 anos.

Leia mais notas da coluna:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Aécio Neves pediu ao STF votação aberta para caso de Delcídio

+ PSB quer punir quatro por terem apoiado reforma trabalhista