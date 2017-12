Marina Silva pretende ir além da Lei de Responsabilidade Fiscal editada pelo governo FHC. O programa que apresenta sexta-feira defende a criação do “Conselho de Responsabilidade Fiscal, independente e sem vinculação a nenhuma instância de governo, que possa verificar a cada momento o cumprimento das metas fiscais e avaliar a qualidade dos gastos públicos”.

…autônomo

O texto acima, pinçado do documento de quase 300 páginas, diz ainda que o propósito do órgão é acompanhar a execução do orçamento da União aprovado pelo Congresso. E que “os quadros desse conselho deverão ser escolhidos por critérios técnicos, com regras transparentes, estabelecidas… em lei e aprovadas pelo Congresso.

Em tempo: Eduardo Campos já vinha abordando o tema – agora detalhado.