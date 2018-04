Xeque-mate

Estão abertas as apostas para os quatro principais temas a serem decididos, amanhã, no plenário do STF, envolvendo o rito a ser adotado no debate da Câmara sobre o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. É que, após conversas com diversos juristas, ontem, a coluna constatou que não há consenso a respeito deles no meio judiciário.

Onde há menos discórdia é quanto à não necessidade de defesa prévia pela Presidência, antes da decisão de Eduardo Cunha de acatar o pedido de impeachment –, já que o contraditório será exercido logo em seguida.