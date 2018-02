Nem bem saiu a primeira leva oficial de secretários de Haddad e começam as especulações em torno da próxima fornada. Circula que a Secretaria da Copa deve ser absorvida pela pasta dos Esportes. E que Vicente Cândido, deputado petista, ocuparia o cargo. Ai vem a pergunta: e o PC do B, que hoje comanda a Secopa? Seria acomodado na Secretaria da Igualdade Racial, com Netinho, vereador, à frente.

Assim Orlando Silva ficaria no lugar de Netinho na Câmara.