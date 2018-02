Xadrez paulista

Tudo caminha para que Alckmin desmembre a Casa Civil em duas pastas: Relações Institucionais e Secretaria de Governo. Mais cotados para os cargos? Os já secretários Edson Aparecidoe Julio Semeghini.

Eduardo Cury, que deixa, no fim do ano, a prefeitura de São José dos Campos, e Duarte Nogueira, derrotado em Ribeirão Preto, devem ser convidados para assumir cargos no governo paulista.

E além das pastas que estão sob o comando de adjuntos, por causa das eleições, também estão na mira de Alckmin as de Agricultura, Saneamento e Justiça – esta deve ficar com Luiz Flávio D’Urso.

Xadrez 2

Na busca de maior flexibilidade, o governador pediu a assessores mais próximos que encaminhem a ele estudo sobre a estrutura do governo. Quer saber se há pastas que podem ser agrupadas ou excluídas.