Oficiais da PM ficaram constrangidos, semana passada, com o exemplo dado por Alexandre de Moraes ao falar do Detecta – sistema que integra banco de dados e monitoramento de câmaras nas ruas.

O secretário disse que a ferramenta é uma espécie de cérebro do Professor Xavier, do X-Men. Assim como este busca por mutantes, comparou, o sistema vai procurar pessoas com atitudes suspeitas.