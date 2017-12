Às voltas com migrantes haitianos, estrangeiros no Mais Médicos e o constante aumento de profissionais de fora no mercado formal do País, o Brasil quer que a OCDE dê mais atenção, daqui por diante, à política de imigração.

O pedido foi feito em Paris pelo ministro Manoel Dias, do Trabalho. Desde 2012, cresceu 51% o número de estrangeiros no mercado brasileiro. Só em 2013, foram 62.387 profissionais.